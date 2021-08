Analyse technique et comparative de Flight Simulator sur Xbox Series X | Jeux

Que Flight Simulator ait atteint la Xbox Series est tout un exploit, puisque depuis sa création en 1982, la saga était restée exclusive aux ordinateurs.

En fait, il est né comme un jeu très… Microsoft. Et, dans les années 80 et 90, surtout, Microsoft a assez peu inventé et s’est limité à acheter et « acheter », entre guillemets, des programmes auxquels il a simplement ajouté son nom devant.

Flight Simulator est né en 1979, mais Microsoft Flight Simulator 1.0 est sorti en 1982 pour démontrer la puissance des ordinateurs IBM par rapport aux ordinateurs Apple 8 bits.

Tout au long des versements, le jeu a toujours été le moteur de la technologie et n’a pas seulement été un simulateur très compétent, mais une réalisation visuelle.

Le nouveau versement PC en 2020 a été une étape importante en raison de son réalisme et Asobo Studio n’a pas eu de difficulté à convertir le jeu en Xbox Series X et Series S, mais Comme nous le verrons dans notre analyse de Flight Simulator 2020, la vérité est qu’ils ont réussi un exploit.

Avant de continuer, si vous souhaitez lire l’analyse du jeu lui-même, vous pouvez le faire dans ce contenu HobbyConsolas.

Performances du jeu sur Xbox Series X

La version que nous avons testée ces jours-ci est celle qui tourne sur Xbox Series X -analyse-, la console haut de gamme de Microsoft et est, en fait, un jeu qui n’apparaît pas sur l’obsolète, à bien des égards. , Xbox One.

Pour qu’ils puissent tirer le meilleur parti des nouveaux éléments de la console, quelque chose de crucial comme nous le verrons plus tard, et la vérité est que pour un port très compliqué, les choses ne se sont pas mal passées du tout.

Tout au long de nos tests nous avons pu constater que dans toutes les situations, des plus contrôlées aux plus complexes, le jeu est à la hauteur de ce qu’on attend de la saga et nous avons des paramètres visuels d’une qualité impressionnante.

La distance dessinée, les détails des ombres, l’éclairage riche en temps réel et la modélisation des avions transparaissent Et, bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, c’est un jeu extrêmement exigeant au niveau matériel.

Les reflets dans les avions sont là, ainsi que l’éclat des bâtiments quand il y a de l’eau à proximité et tout semble impeccable grâce à un éclairage très bien calculé.

La palette de couleurs accompagne également le réalisme, puisque nous n’avons pas remarqué qu’il y a un élément plus saturé du compte dans l’image, quelque chose qui pourrait nous sortir de la véracité qui essaie de recréer le jeu, et la vérité est que tout est fait pour que nous croyions que nous pilotent un vrai avion.

Cette sensation augmente lorsque nous mettons la vue intérieure, celle de la cabine, car l’éclairage et les textures sont parfaits même si, oui, il y a des ombres qui ont moins de définition qu’elles ne le devraient et montrent des éléments avec un bord dentelé, mais il n’y a rien de grave.

La résolution native est de 1440p dans la version Series X, qui atteint 4K avec la technique de reconstruction d’image de Microsoft, une chose à laquelle cette génération devra s’habituer sur les consoles et les PC pour obtenir des performances plus élevées.

Et, en parlant de performance, ici l’expérience n’est pas aussi ronde qu’on pourrait s’y attendre. Le jeu est très exigeant et nous n’avons pas 60 fps, mais une cadence de 30 fps à la fois à l’intérieur et à l’extérieur qui, à l’occasion, présente des ralentissements, surtout lorsque nous survolons de grandes villes.

Bien sûr, le problème semble être le premier chargement, pour ainsi dire, des textures de la scène lorsque nous commençons à survoler une zone, car une fois les éléments chargés, l’expérience semblait pratiquement parfaite à ces 30 fps.

Et cela m’est également arrivé dans certains scénarios PC comme Tokyo, Paris et New York, cela semble donc quelque chose d’inhérent au jeu.

A mon avis ce jeu n’a pas besoin de 60fps car ce n’est pas un titre de réactions rapides, mais si vous voulez quelque chose de plus fluide et Vous avez un téléviseur compatible VRR, vous pourrez scratcher des images supplémentaires par seconde, puisque la fréquence d’images est déverrouillée.

La tâche difficile de faire pratiquement un clone de la version PC

Flight Simulator est toujours l’un des titres les plus exigeants sur PC et il était impossible de l’adapter à Xbox One non seulement à cause de la puissance dont il a besoin du GPU et du CPU, mais parce que c’est un jeu qui utilise le SSD et la bande passante supérieure de la Xbox Series de manière très intensive pour transférer les informations du processeur aux graphismes et à la mémoire.

Et la vérité est qu’ils ont réalisé une version incroyablement fidèle du PC. En comparant une version avec une autre, nous voyons que les paramètres visuels sont pratiquement identiques.

Les textures en console apparaissent au maximum, ainsi que la distance de dessin, qui est l’un des paramètres graphiques qui consomment le plus.

C’est quelque chose qui est apprécié dans les plus grandes villes et je suis heureux qu’il en soit ainsi car la puissance visuelle est une partie fondamentale de l’expérience de cette saga.

Le changement le plus notable entre le PC et la Xbox est que les nuages ​​sur Xbox semblent être à un échelon inférieur à ceux du PC.

Et une autre partie cruciale de l’expérience consiste à charger des cartes très détaillées et à utiliser des cartes Bing.

Pour le premier, nous devons aller dans la zone correspondante du menu pour télécharger les packages de données supplémentaires qui permettent de générer certains scénarios avec une plus grande charge de détails.

Pour utiliser les données des cartes Bing, nous devons également naviguer dans le menu pour activer l’option. De toute évidence, c’est quelque chose qui va tirer votre réseau.

Et en parlant de transfert de données, c’est un jeu qui a besoin d’un SSD comme celui des machines de nouvelle génération oui ou oui.

La charge initiale prend plus de deux minutes, étant le plus long du jeu et le chargement sur le niveau lui-même prend un peu moins, mais c’est toujours important. Cela est dû à la quantité d’informations que vous devez charger avant chaque partie.

Bien sûr, il est compatible avec Quick Resume et il ne m’a jamais planté, c’est donc quelque chose qui est apprécié.

Résolution des problèmes de contrôle

Le contrôle était quelque chose qui m’inquiétait car Flight Simulator est un jeu qui utilise le clavier comme peu de jeux peuvent le faire.

Pratiquement chaque touche est une action, nous avons des combinaisons et avec la souris nous pouvons facilement contrôler les commandes du cockpit.

Ici, nous avons dû adapter les commandes à une télécommande avec beaucoup moins de boutons et nous avons également des raccourcis et nous pourrons voler en mode très assisté pour contrôler l’avion comme s’il s’agissait d’un GTA, mais si vous voulez profiter de l’expérience je vous recommande de jouer dans la vue intérieure en contrôlant directement les boutons du cockpit.

Je pense que le contrôle est un peu lourd car il vient d’usine, je recommande donc d’augmenter la sensibilité des bâtons d’avoir une meilleure expérience et, ayant fait cela, je pense qu’ils s’adaptent le mieux possible à une expérience de commandement.

Bien sûr, l’interface est assez inconfortable car c’est celle du PC et, en effet, lorsque l’on charge le titre pour la première fois un pointeur de souris apparaît dans le coin supérieur gauche.

Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une souris et un clavier dans la version Xbox, et c’est quelque chose que nous recommandons pour profiter au maximum de l’expérience.

Au final, Microsoft a réussi à profiter de la Xbox Series pour créer une version non seulement très solide en console, mais vraiment similaire à celle du PC en terme de charge graphique.

C’est une expérience spectaculaire et un excellent exemple de ce que nous pouvons attendre des jeux développés pour les systèmes de nouvelle génération.

Il s’agit de la Xbox Series X, la console nouvelle génération de Microsoft et la plus puissante de toutes qui arrivera dans ce début de génération grâce à sa puissance et sa capacité de SSD.

Et la meilleure chose à propos de cette livraison est que, être inclus dans le Game PassIl est plus accessible que jamais et vous allez tous pouvoir l’essayer.