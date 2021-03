Analyse technique, fondamentale et macroéconomique. Lequel devrions-nous utiliser? ⋆ Crypto nouveaux médias

Il y a ceux qui disent que analyse fondamentale et «actualités» sont tout ce qui est nécessaire, et que l’analyse technique est un faisceau de lignes dénué de sens. Il y a ceux qui disent que les graphiques fournissent toutes les informations nécessaires, et le font plus rapidement. Et enfin, il y a ceux qui gagnent beaucoup d’argent en échangeant et en investissant.

Les partisans des différentes parties combattent et défendent amèrement leurs idées, sans aucune réfutation. Si vous voulez mieux comprendre à quoi servent l’analyse technique, l’analyse fondamentale et l’analyse macroéconomique et comment elles peuvent vous aider, lisez jusqu’à la fin.

Analyse fondamentale

Cela concerne le caractéristiques intrinsèques d’un actif.

Les différents actifs d’investissement ont la capacité de générer des bénéfices pour l’investisseur de deux manières:

Le prix d’un actif augmente et il y a quelqu’un prêt à payer pour cela;

L’actif génère un rendement. Par exemple, une crypto-monnaie mise en jeu produit un rendement périodique prédéterminé ou une action offre un dividende annuel.

L’analyse fondamentale étudie les caractéristiques d’un actif et établit si et comment les conditions existent pour que l’actif produise le rendement souhaité par les investisseurs.

Pour les actions et pour les crypto-monnaies qui représentent des projets commerciaux basés sur la blockchain, l’analyse fondamentale se concentre sur la capacité à générer des revenus dans des conditions rentables.

Tesla peut-il produire et vendre des voitures électriques à un grand nombre de clients de manière rentable?

Aave peut-il attirer les prêteurs et les emprunteurs vers la plateforme de prêt décentralisée afin de générer des frais dans une mesure adéquate?

Combien de personnes souhaitent utiliser le réseau Ethereum pour exécuter leurs projets de financement décentralisés ou créer des NFT (jetons non fongibles)?

Pour les actions, il existe un certain nombre de paramètres relatifs à la solidité financière, à la valeur et à la capacité à générer des bénéfices. Ceux-ci sont analysés au fil du temps.

Pour les jetons, certaines des mesures les plus couramment utilisées sont TVL (Valeur totale verrouillée), FDV (capitalisation boursière vs évaluation entièrement diluée), chiffre d’affaires, protocole rentabilité et d’autres.

Si l’actif est Or ou Bitcoin, ou Cuivre ou Pétrole Brut, l’analyse fondamentale détermine si l’actif possède des caractéristiques intrinsèques adéquates pour remplir une fonction spécifique et s’il existe un consensus autour de cette conclusion.

La fonction attribuée par exemple à Gold et Bitcoin est celle d’un réserve de valeur.

Beaucoup d’entre vous diront que l’or ne vaut rien et que seul Bitcoin sera notre réserve de valeur.

Nous apprendrons à nous connaître et vous apprendrez ce que je ressens à ce sujet, mais pour l’instant cela n’a pas d’importance.

En attendant, ce qui se passe entre l’or et le bitcoin se déroule devant nous d’une manière très intrigante.

Analyse macroéconomique

Il concerne les éléments du cadre macroéconomique qui fournissent le contexte aux marchés sur lesquels les actifs évoluent. Le cadre macroéconomique étudie les quantité de production, inflation, rentrée d’argent et politique monétaire, politique fiscale, les dépenses de consommation, chômage. Par exemple, l’indice DXY du dollar, les tendances de l’inflation, l’assouplissement quantitatif, les doses de relance budgétaire, tous affectent le marché boursier et de différentes manières les actions individuelles. Par exemple, lorsque le DXY monte, Bitcoin diminue.

Les marchés financiers et les marchés «réels» sont étroitement liés. Connaître l’impact de l’augmentation de la masse monétaire ou de l’assouplissement quantitatif sur les actifs durs tels que Bitcoin et Gold est crucial. Le commerçant ou l’investisseur qui souhaite faire des choix judicieux doit savoir comment le cycle économique se reflète sur la valeur des différentes matières premières, métaux ou devises, monnaies fiduciaires et crypto-monnaies.

Analyse technique

Il s’agit d’observer et interpréter la psychologie collectiveet le comportement de la multitude de commerçants et d’investisseurs lorsqu’ils opèrent sur le marché en achetant et en vendant.

Les décisions sur ce qu’il faut acheter ou vendre et à quel prix sont le résultat des opinions des commerçants et des investisseurs, et sont également le résultat des opinions qu’ils observent entre autres.

Le comportement et la sagesse collective du marché sont résumé dans les graphiques. Ils s’étalent sur des semaines, des mois et des minutes. Il y a l’histoire passée du prix d’un actif, et il y a l’histoire telle qu’elle se passe.

L’analyse technique développe des hypothèses et conduit à des conclusions sur la probabilité statistique que le prix d’un actif évolue dans une direction donnée, à la hausse ou à la baisse, que ce soit à des intervalles très courts, en minutes ou en heures, ou à des intervalles plus longs, des jours, des semaines, des mois et des années. . Il n’offre pas de certitude, mais c’est un outil statistique précis.

Une partie intégrante de l’analyse technique est la capacité à créer et interpréter des graphiques montrant les mouvements de prix de divers actifs.

Il y a ceux qui disent qu’ils ne regardent pas les graphiques et qu’ils ne valent rien. Il y a ceux qui disent que tout est dans les charts et qu’il n’y a pas besoin d’étudier quoi que ce soit d’autre, ou d’écouter les nouvelles, car les graphiques disent mieux la vérité et représentent les effets de l’actualité plus rapidement qu’ils ne vous parviennent.

Qui a raison? Quelle méthode d’analyse est la plus efficace? Technique, macro, fondamental?

J’utilise les trois.