Analyse technique Iota et Litecoin

Après le récent crash du marché des crypto-monnaies et alors que le marché se stabilise, de nombreuses personnes s’intéressent aux meilleures crypto-monnaies à acheter en juin.

Il y a plus d’un millier de crypto-monnaies, donc choisir une ou deux des meilleures crypto-monnaies peut être un peu écrasant, mais nous avons effacé la majeure partie du bruit pour trouver nos meilleurs choix: Litecoin et IOTA.

Litecoin

Le litecoin est une monnaie conçue pour fournir des transactions de paiement rapides, sécurisées et peu coûteuses. Au moment de la rédaction de cet article (27 mai), le prix du litecoin était de 182,73 $.

Au cours du mois dernier, le prix du Litecoin a perdu 19,5%, mais en regardant les graphiques, nous pouvons voir qu’il se négociait à 175,72 $ le 26 février. Au milieu d’une vente de crypto-monnaie, Litecoin est toujours plus de 10% plus élevé par rapport aux derniers mois. Le prix LTC le plus élevé de tous les temps était de 388,24 $, et la récente dynamique pourrait pousser le prix actuel du Litecoin à des niveaux élevés compte tenu de son solide cas d’utilisation.

Si vous le voyez tomber en dessous de 154 $, il s’agit certainement d’une situation d’évitement de vente ou d’achat, mais si vous le voyez passer au-dessus de 200 $, il est temps d’acheter potentiellement, car cela brisera un obstacle clé pour prendre de l’élan.et les investisseurs pourraient commencer. sauter.

IOTA

IOTA est un registre distribué qui n’est pas une blockchain, mais une technologie propriétaire connue sous le nom de Tangle, qui est un système de nœuds qui confirme les transactions.

Au moment de la rédaction de cet article, Iota se négocie à 1,16 $. À l’instar du Litecoin, l’IOTA a également baissé le mois dernier, mais il est plus élevé qu’en février.

Le plus haut historique du MIOTA était de 2632 $ et il n’y a aucune raison pour que l’IOTA ne puisse pas finir de tester à nouveau ses sommets. Cela peut prendre un certain temps, mais une fois que cela se produira, des noms comme IOTA avec de fortes propositions de valeur pourraient voir une forte demande de la part des investisseurs.

Si vous pouvez acheter IOTA pour 1,10 $ ou moins, cela pourrait être un bon investissement à long terme. Mais si vous ne parvenez pas à maintenir le niveau de 1 $, il peut être sage d’abandonner l’achat du MIOTA et d’attendre des signes de stabilisation.

Les deux devises ciblent une catégorie d’investisseurs différente, avec des budgets d’investissement différents et avec des tactiques différentes. Quel que soit le type d’investisseur que vous êtes, on espère qu’avec l’aide de cette analyse, vous serez en mesure de prendre une décision éclairée sur ce dans quoi investir.