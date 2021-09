ANALYSE VIDÉO : Ce qu’Eduardo Camavinga apporte au Real Madrid

Le milieu de terrain international français Eduardo Camavinga – qui a fait ses débuts avec les Blues à seulement 17 ans – est en route de Rennes au Real Madrid pour un montant de 31 millions d’euros, le jeune de 18 ans refusant les transferts au PSG et à Manchester United.

La starlette a longtemps été recherchée par Los Blancos pour un certain nombre de raisons. Dans la vidéo suivante, j’ai décrit huit de ces raisons sur la base des données et du film du joueur sur ses deux années à jouer régulièrement au premier football XI à Rennes :

Camavinga possède certainement de nombreuses qualités pour être un pilier de cette équipe du Real Madrid pour les années à venir et s’il continue sur sa trajectoire actuelle et maintient la même mentalité, il a de très bonnes chances de devenir l’un des meilleurs milieux de terrain polyvalents. dans le monde. De l’Angola à la France en passant par la classe mondiale.

