Analyse vocale en couches : utiliser l’analyse vocale pour détecter les émotions

La détection des émotions authentiques, une nouvelle science visant à identifier les vrais sentiments d’une personne, est utilisée à travers l’Inde dans de nombreuses applications verticales différentes, déclare Amir Liberman, PDG de Nemesysco, une entreprise technologique israélienne dont la technologie Layered Voice Analysis (LVA) détecte et mesure les émotions dans la voix d’une personne lorsqu’elle parle.

« Nemesysco a joué un rôle très important dans sa création et la façon dont il se forme actuellement. Nous visons à identifier les véritables sentiments des locuteurs et à aider nos utilisateurs à identifier ce qui se passe avec eux est réel, et ainsi à prendre de meilleures décisions », dit-il.

Liberman informe que de nombreux organismes chargés de l’application des lois et organisations gouvernementales ainsi que des compagnies d’assurance à travers l’Inde utilisent la technologie LVA de l’entreprise depuis près de 10 ans. Il souligne également que l’entreprise se développe actuellement en Inde avec de nouvelles applications pour l’industrie des centres d’appels et la verticale des ressources humaines en Inde.

La technologie LVA fonctionne en extrayant des biomarqueurs vocaux incontrôlés de la voix humaine pendant la parole. Les exemples d’émotions que LVA peut détecter et mesurer comprennent l’excitation, l’enthousiasme, l’affirmation de soi, l’agressivité, le stress, la frustration et la fatigue.

Nemesysco est active en Inde depuis 2011 et sa technologie LVA est disponible en Inde via les partenaires commerciaux locaux de l’entreprise. L’un des partenaires commerciaux de longue date de Nemesysco en Inde est le groupe SSBI, basé au Gujarat. « Nous travaillons avec la police, des laboratoires médico-légaux et d’autres agences d’enquête gouvernementales », déclare Indrajit Simlai, directeur général du groupe SSBI.

« La technologie LVA de Nemesysco les aide dans leurs enquêtes en validant les faits et en mettant en évidence la désinformation. » Selon lui, les forces de l’ordre ont pu résoudre des cas complexes avec la technologie LVA en « les aidant à trouver les bons indices ». Il souligne également que les rapports produits par la technologie LVA sont acceptés comme preuves corroborantes par les tribunaux indiens.

« Actuellement, nous avons une bonne pénétration du marché dans le domaine de la sécurité intérieure pour les enquêtes criminelles », a déclaré Simlai. « Nous avons récemment déployé plusieurs solutions pour la supervision des centres d’appels et la prévention de la fraude à l’assurance. « Les compagnies d’assurance et les centres d’appels modernes sont des marchés très importants pour nous en Inde », ajoute-t-il.

Nemesysco entretient des relations suivies avec un certain nombre d’organisations universitaires en Inde. «Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Université nationale des sciences médico-légales et l’Université RashtriyaRaksha à des fins de recherche et à d’autres fins académiques», explique Simlai.

Liberman souligne que LVA identifie divers types de stress, de processus cognitifs et de réactions émotionnelles qui exposent le profil émotionnel et les points de discussion sensibles d’un sujet. Il explique comment la technologie LVA peut révéler qu’un agent de centre d’appels peut sembler poli et exprimer son bonheur tout en servant les clients, mais se sent en fait frustré et stressé. Le PDG de Nemesysco ajoute que LVA permet aux utilisateurs de la technologie et à leurs organisations de prendre « une prise de décision rapide et efficace sur la base de toutes les données de parole humaine disponibles » extraites avec la technologie.

La technologie LVA peut fonctionner selon deux modes. En mode temps réel, la technologie LVA fournit à un opérateur qualifié un retour immédiat sur l’état d’esprit d’un sujet lors de conversations ouvertes en personne ou par téléphone. Pour le mode hors ligne, la technologie LVA analyse les fichiers vocaux enregistrés. Liberman dit que la technologie LVA détecte et mesure de nombreuses réactions psycho-physiologiques différentes qui indiquent des changements dans la perception de la partie testée afin d’alerter l’opérateur formé pour qu’il suive de nouvelles indications et pistes.

