Analyse: Wall Street avance, mais certains traders d’options se protègent contre un fort repli

in

PHOTO DE DOSSIER: Le panneau de Wall Street est représenté à la Bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Même avec les actions américaines atteignant des sommets records jour après jour et la « jauge de peur » de Wall Street montrant un faible niveau d’inquiétude, certains coins du marché des options indiquent que les investisseurs craignent beaucoup plus un recul brutal qu’ils ne l’ont été depuis des mois.

L’indice de volatilité Cboe (.VIX), connu sous le nom de jauge de peur de Wall Street, est de retour près de ses creux post-pandémiques, montrant peu de crainte des investisseurs de la faiblesse du marché boursier à court terme. Mais d’autres mesures, moins évidentes, clignotent en rouge, indiquant que le marché pourrait connaître une forte baisse.

Par exemple, il est inhabituellement coûteux pour les investisseurs de couvrir leurs portefeuilles contre une forte baisse du S&P 500 plutôt que d’acheter des options qui profiteraient d’un gain important.

Une option de vente couvrant une baisse de 10 % du S&P 500 d’ici août est environ 35 fois plus chère qu’une option d’achat qui profiterait d’une hausse de 10 %. Au plus fort de la panique boursière en mars 2020, cette option de vente à la baisse ne s’est négociée que jusqu’à 11 fois les appels à la hausse, a déclaré Amy Wu Silverman, stratège en dérivés actions chez RBC Marchés des Capitaux.

Nations TailDex (.TDEX), qui mesure le coût de la couverture par rapport à un écart type de 3 dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.P), est plus élevé qu’il ne l’a été environ 90 % du temps au cours des cinq dernières années .

Ce type de contraste entre le VIX et d’autres mesures “n’est pas très courant”, a déclaré Randy Frederick, vice-président du trading et des dérivés pour Charles Schwab.

Une explication indique que les investisseurs institutionnels – qui, selon Frederick, sont plus susceptibles de se protéger contre une forte baisse du marché – se déplacent pour protéger leur baisse, tandis que les investisseurs particuliers continuent de parier sur le marché pour augmenter leur taux.

Joe Tigay, gestionnaire de portefeuille chez Equity Armor Investments, estime que les signaux mitigés du marché sur la volatilité signifient que les investisseurs peuvent se mettre à couvert au premier signe de problème.

“Mon point de vue est que le marché n’est pas aussi couvert qu’il devrait l’être”, a déclaré Tigay.

Certains investisseurs sont à l’affût de l’impact économique de la propagation de la variante du coronavirus Delta et s’inquiètent de la façon dont la Réserve fédérale réagira aux données d’inflation et de croissance économique, ce qui rend prudent de se prémunir contre une baisse de 5 à 10 % des actions, a déclaré Arnim Holzer, stratège en défense macro et corrélation chez EAB Investment Group.

De nombreux investisseurs sont également devenus mal à l’aise en raison de la période inhabituellement longue de négociation calme.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’indice S&P 500 a connu une baisse d’au moins 5% en moyenne tous les 178 jours calendaires, selon Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA. La dernière avancée du marché a duré 292 jours sans une telle baisse, la période la plus longue depuis janvier 2018, lorsqu’une avance de 715 jours a été suivie d’une baisse de 10,8% pour le S&P 500.

La saisonnalité est également un facteur. La période allant de la mi-juillet à octobre a traditionnellement été la période la plus faible de l’année pour les actions, selon Jeffrey Hirsch, rédacteur en chef du Stock Trader’s Almanac.

“Les actions américaines ont été incroyablement résistantes”, a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des dérivés chez Susquehanna Investment Group, dans une récente note aux investisseurs. “Mais avec une période de faiblesse saisonnière qui approche et des attentes avant des bénéfices très élevées, cela vaut la peine d’examiner les couvertures macro.”