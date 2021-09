Analyser combien de temps Xisco Munoz pourrait avoir laissé à Watford

De nombreux fans de football qui ne soutiennent pas Hornet pensent à un carrousel de gestion lorsque le mot «Watford» est prononcé. Malgré la façon dont le dossier de gestion de Watford semble excessivement mentionné, il y a du vrai dans le sens où les gestionnaires de Vicarage Road ont tendance à ne pas rester longtemps à leur place. Depuis le rachat de Watford par Gino Pozzo en 2012, le Club a connu plus d’une douzaine de changements de manager. Donc, avec Watford perdant trois matchs au rebond sans marquer, ne jouant pas avec beaucoup d’identité et une période difficile de matches à venir, combien de temps les gens devraient-ils s’attendre à ce que Xisco Munoz reste à la barre?

Combien de temps Xisco Munoz est-il resté à Watford ?

Deux prochains matchs décisifs avant un sort impitoyable

Bien sûr, si Watford poursuit une séquence de victoires / maintient une forme solide, Xisco Munoz conservera sans aucun doute son emploi. Même dans l’approche acharnée de Pozzo pour licencier les managers, tant que les résultats sont suffisamment bons pour suggérer que la sécurité sera atteinte, le manager obtiendra au moins jusqu’à la fin de la saison.

Si Munoz n’est pas en mesure de récolter au moins trois points lors des deux prochains matches, le premier axe de la saison pourrait très bien être abandonné. Samedi, les Hornets se rendront à Norwich City, le bas du classement. Watford a battu les Canaries à deux reprises la saison dernière dans le championnat. Ainsi, une défaite aux côtés de Daniel Farke serait alarmante pour une multitude de raisons.

Après la visite à Norwich, les Hornets accueillent Newcastle United, actuellement à la 19e place. Si les Hornets ne peuvent pas gagner contre les deux dernières équipes – un match étant à Vicarage Road, un lieu que Watford a fait une forteresse la saison dernière – alors les propriétaires verront probablement le seul moyen de sauver la saison comme étant un changement de l’homme en charge.

Après ces deux affrontements, les Hornets se rendent à Leeds United, accueillent Liverpool, se rendent à Goodison Park et accueillent Southampton. Ces quatre matches pourraient être considérés comme un bon moment pour qu’un nouveau manager s’ajuste si Munoz est déterminé à être hors de ses profondeurs par la hiérarchie de Watford.

Watford connaîtra ensuite une période difficile de cinq matchs à partir du 6 novembre, face à Arsenal, Manchester United, Leicester City, Chelsea et Manchester City. Avant le calendrier délicat, les Hornets voudraient avoir confiance que l’homme qui les mènera dans la mauvaise passe sera en mesure de les sortir de l’autre côté avec la 17e place soit en distance de contact, soit en dessous d’eux.

Le temps de Javi Gracia suggère que Xisco Munoz ne devrait pas être complaisant

La campagne 2018/19 pour Watford était sans doute leur deuxième meilleure saison de l’histoire du club. Ils ont terminé 11e dans l’élite, leur meilleur résultat en Premier League moderne et ont atteint la finale de la FA Cup. Javi Gracia était l’homme en charge et la personne sur laquelle la hiérarchie a tenté de briser la philosophie du club consistant à licencier les managers. Il a obtenu un contrat de quatre ans et demi en novembre 2018, avec la possibilité de le prolonger de trois ans. En septembre 2019, cependant, il était parti.

Son limogeage est intervenu quatre matchs dans la nouvelle saison, Watford n’ayant récolté qu’un point lors de ses premières rencontres. Le limogeage a semblé sévère, bien que la séquence sans victoire en championnat ait été de huit matches. La nomination de Quique Sanchez Flores – que Watford avait déjà limogé une fois auparavant – pour remplacer Gracia était ce qui a semblé injuste pour l’homme qui a conduit Watford à la finale de la FA Cup pour la deuxième fois en 140 ans du club.

Même si la séquence sans victoire de Xisco Munoz ne compte que trois matches, aucun but n’a été marqué et les mêmes erreurs commises à chaque match signifient qu’il existe une incertitude quant à son avenir. Le puissant, intelligent et surperformant Gracia a obtenu la botte après un mauvais début de saison, quelles que soient ses récentes réalisations. Même si les supporters et les joueurs aiment Xisco Munoz pour ses ondes positives et ce qu’il a accompli la saison dernière, la hiérarchie de Watford a montré d’innombrables fois que personne n’est invincible. S’il reste trop de points (et presque certainement tous) au cours des deux prochains matches, ce ne serait pas du tout un choc de voir le manager montrer la porte, aussi injuste et de sang-froid que cela puisse être.

Photo principale

Intégrer à partir de .