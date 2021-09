Analyses des prix de la chaîne Bitcoin, Ethereum et Binance

Analyse Bitcoin

Bien que le consensus collectif ait semblé anticiper une nouvelle baisse du bitcoin au cours du week-end qui baisse des prix ne s’est jamais matérialisée.

Le prix du Bitcoin continue de maintenir un niveau d’inflexion important à 40 000 $ et les traders haussiers ont renvoyé le prix de la BTC au sommet de sa fourchette lors de la dernière bougie de 4 heures de la journée dimanche.

Alors que les fondamentaux du bitcoin restent extrêmement positifs, beaucoup s’attendaient à ce que l’actif le plus performant au monde au cours de la dernière décennie soit vendu en grande partie sur la base de l’annonce de l’interdiction par la Chine des transactions et des échanges de crypto-monnaie. Cependant, les ours Bitcoin n’ont pas pu envoyer le prix en dessous de 40 000 $ pendant longtemps et les taureaux ont depuis réussi à redresser les désirs baissiers du navire et du mur de pierre pour des prix plus bas pour le moment.

Les graphiques BTC de 4 heures ci-dessous de Worth_The_Ri5k décrit deux scénarios possibles qui pourraient se jouer pour le bitcoin au cours des prochaines semaines.

Il existe deux scénarios possibles pour le prix de Bitcoin : consolidation avant une nouvelle course haussière ou baisse à 33 000 $

Bitcoin pourrait à nouveau tester le sommet de sa gamme plus large actuelle au niveau de 52,9 000 $ s’il dépasse 48,2 000 $ – c’est le scénario haussier pour les commerçants qui pensent que le prix de la BTC se consolide avant une course haussière d’automne et d’hiver. .

Les ours, en revanche, espèrent que le graphique du bas se déroulera, ce qui pourrait ramener le prix au niveau de 29,2 000 $ à 33 300 000 $. Si les ours veulent voir ce niveau, ils devront bientôt pousser le prix de la BTC en dessous de 40 000 $ ou les taureaux pourraient être en mesure de gagner suffisamment d’élan pour tester à nouveau le premier objectif à 48,2 000 $.

L’indice de la peur et de la cupidité est 26 et dans le Zone de peur. La lecture d’hier était 27 et aussi dans le Zone de peur.

L’indice de peur et de cupidité est dans la zone de peur

La fourchette de prix de 24 heures de BTC est de 40 890 $ à 44 229 $ et la fourchette de prix de 7 jours est de 40 554 $ à 47 373 $. La fourchette de prix de Bitcoin sur 52 semaines est de 10 476 $ à 64 804 $.

Le prix moyen de Bitcoin sur 30 jours est de 46 699 $.

BTC [+1.1%] fermé la valeur quotidienne et hebdomadaire de la bougie du dimanche 43 180 $ et en chiffres verts sur l’échelle de temps quotidienne.

Analyse Ethereum

Le prix de l’éther à nouveau récupéré 3 000 $ dimanche et comme BTC a atteint des sommets de session avant la clôture quotidienne de la bougie du dimanche.

Le prix de l’éther a backtesté une cassure au niveau de 2,9 000 $ d’un canal descendant à long terme sur le graphique de 2 heures. Une majoration de 30% à partir d’ici ou le mouvement mesuré que les traders haussiers cibleront est le niveau de 4 000 $.

Les taureaux d’Ether veulent à nouveau pousser le prix au-dessus de 4 000 $

Les ours espèrent annuler cette cassure et renvoyer le prix dans le canal et retester le bas de l’ancien canal d’Ether à 2,5 000 $.

La fourchette de prix sur 24 heures de l’ETH est de 2 745 $ à 3 157 $ et la fourchette de prix sur 7 jours est de 2 742 $ à 3 323 $. La fourchette de prix d’Ether sur 52 semaines est de 337 $ à 4 352 $.

Le prix moyen de l’ETH sur 30 jours est de 3 375 $.

Éther [+4.84%] a fermé sa bougie quotidienne et hebdomadaire d’une valeur de 3 063,42 $ et en chiffres verts sur l’échelle de temps journalière rompant deux jours consécutifs en chiffres rouges.

Analyse de la chaîne Binance

L’action des prix de Binance Coin au cours des 90 derniers jours a été l’une des pires depuis que le projet a gagné en notoriété.

Alors que le BNB est à +1 232 contre le dollar américain au cours des 12 derniers mois, à +229,9% contre le BTC et à +53,15% contre l’ETH sur la même durée, L’action des prix de la BNB au cours des 90 derniers jours n’a pas été aussi rose.

Au cours des 90 derniers jours, le BNB est à +20,32% contre le dollar américain, -4,73% contre le BTC et -18,07% contre l’ETH.

BNB est actuellement au milieu d’un modèle de triangle descendant et au milieu de sa fourchette actuelle, au moment d’écrire ces lignes à 342 $.

Binance Coin est au milieu d’un modèle de triangle descendant

Si la pièce Binance monte à la hausse et sort du canal actuel, le premier objectif de prix cible majeur est de 495 $.

Inversement, si les taureaux peuvent faire ce qu’ils veulent et envoyer le prix du BNB vers le sud et hors de sa structure à la baisse, les taureaux BNB rechercheront une nouvelle résistance de support au niveau de 280 $.

La fourchette de prix sur 24 heures de BNB est de 321,11 $ à 353,63 $ et la fourchette de prix sur 7 jours est de 321,11 $ à 408,73 $. La fourchette de prix de 52 semaines de Binance Chain est de 26,26 $ à 684,83 $

Le prix moyen sur 30 jours de Binance Chain est de 424,51 $.

BNB [-1.4%] Bougie quotidienne et hebdomadaire fermée du dimanche d’une valeur de 344,60 $ et en chiffres rouges sur l’échelle de temps quotidienne.