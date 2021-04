Analyst Corner: “ Acheter ” sur Brookfield India REIT avec un TP basé sur DCF de Rs 296

Nous nous attendons à ce que le bénéfice d’exploitation net (NOI) du BREIT croisse à un TCAC de 9% sur les exercices 21-23E sur la base de la montée en puissance attendue des taux d’occupation des actifs existants, des augmentations annuelles des loyers (augmentation annuelle de 4 à 5% des contrats existants) et de la majoration. des baux qui arrivent à expiration. (Image représentative)

Nous initions une couverture sur Brookfield India REIT (BREIT) avec une notation ACHAT basée sur le cours cible de mars 2022 basé sur le DCF de `296 / unité. BREIT est parrainé par le groupe Brookfield et compte 91% d’occupation du même magasin et un loyer en place de seulement Rs 65 / psf / mois. Nous aimons la société pour son taux de NOI estimé à 9% sur les exercices 21-23E et avec seulement 0,1 msf d’actifs en construction, le FPI offre un jeu de rendement défensif ainsi qu’une croissance organique de ses actifs opérationnels. Le faible effet de levier initial du FPI de 0,3 fois la dette nette / capitaux propres laisse une marge de manœuvre pour l’injection de nouveaux actifs dans le portefeuille de FPI. À un CMP de Rs 239, nous estimons le rendement du NDCF de 9,1% en FY22E et de 9,5% en FY23E. Les principaux risques de notre thèse sont l’adoption à grande échelle du travail à domicile par les occupants à long terme et la hausse des taux d’intérêt à l’échelle mondiale.

Portefeuille d’actifs de qualité sur les marchés de bureaux de niveau I: le portefeuille initial du BREIT de 14,0 m² de surface locative comprend 10,3 m² de surface achevée, 0,1 m² de zone en cours de développement avec une surface d’équilibre de 3,7 m² pour le développement futur. Le portefeuille comprend quatre parcs de bureaux entièrement intégrés. Le portefeuille est réparti dans quatre villes, à savoir la région métropolitaine de Mumbai, Gurugram, Noida et Kolkata. Le portefeuille est stabilisé avec 91% d’occupation engagée dans les magasins comparables et une expiration moyenne pondérée des baux (WALE) de 6,6 ans. Le FPI compte 125 locataires, les 10 principaux occupants contribuant à 75% des loyers contractuels bruts. Les secteurs de la technologie (50%), des services financiers (18%) et du conseil (18%) représentent la majorité des locataires du FPI.

Croissance saine du NOI TCAC de 9% sur les exercices 21-23E: Nous nous attendons à ce que le bénéfice d’exploitation net (NOI) du BREIT croisse à un TCAC de 9% sur les exercices 21-23E sur la base de la montée en puissance attendue des taux d’occupation des actifs existants, des augmentations annuelles des loyers (4- Augmentation annuelle de 5% des contrats existants) et majoration des baux qui arrivent à expiration. Cela exclut toute injection d’actifs d’options d’achat / RoFo. Le FPI a signalé des collectes de location résilientes de 99% en 9MFY21 (avril-décembre’20) après le début de Covid-19 (en ligne avec ses pairs cotés) et est en passe de clôturer 0,10 msf de nouveau crédit-bail au T4FY21. En outre, le FPI est engagé dans des discussions actives sur 3,7 millions de pieds carrés de perspectives de location par rapport à 1,4 million de pieds carrés de vacance initiale globale du portefeuille.

Les avantages à long terme de l’Inde restent une plaque tournante de bureaux de haute qualité. Alors que COVID-19 aura probablement un impact sur l’activité de crédit-bail FY22E, nous sommes d’avis que le marché indien des bureaux conserve de nombreux points positifs tels que le nombre limité de 8 à 10 développeurs pan-indiens capables de construire des actifs locatifs de qualité; L’Inde reste l’un des marchés de bureaux les plus abordables au monde, avec des loyers moyens pour les marchés de bureaux de catégorie A dans les marchés périphériques / suburbains oscillant autour de 1 USD / psf / mois ou Rs 70-75 / psf / mois; L’Inde est à la tête des talents STEM (Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques) pour les affectations technologiques avec plus de 2 millions d’étudiants diplômés chaque année.

