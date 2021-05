Analyst Corner: Godrej Consumers – Mise à niveau pour “ acheter ” avec un TP révisé de Rs 850

Les ventes des entreprises internationales ont augmenté de 18% avec une croissance de l’EBITDA de 22%; La marge d’EBITDA a augmenté de 50 points de base en glissement annuel à 17,2%.

Le chiffre d’affaires consolidé / EBITDA / PAT a augmenté de 27% / 15% / 42%. Les ventes des entreprises en Inde ont augmenté de 35% (24% en janvier-février 21) avec une croissance du volume intérieur de 29% (TCAC sur 2 ans de 5%). Les savons ont augmenté de 41% grâce à des gains de parts de marché continus en raison d’initiatives de micro-marketing et de nouveaux lancements. Les insecticides ménagers n’ont augmenté que de 34% (28% dans le monde), grâce à des performances générales en matière de brûlage ainsi que dans les formats haut de gamme.

Les ventes des entreprises internationales ont augmenté de 18% avec une croissance de l’EBITDA de 22%; La marge d’EBITDA a augmenté de 50 points de base en glissement annuel à 17,2%. L’activité en Indonésie a progressé de 4% en termes de CC, impactée par des facteurs macroéconomiques défavorables et une intensité concurrentielle plus élevée dans les lingettes humides. La marge EBITDA de l’Indonésie a augmenté de 230 points de base à 35,4% grâce à des initiatives de réduction des coûts. En revanche, la solide reprise s’est poursuivie à GAUM (Afrique, États-Unis et Moyen-Orient) avec une croissance du chiffre d’affaires de 36% (termes CC), une augmentation de la marge d’EBITDA de 710 points de base sur un an à 10,9% grâce à un effet de levier d’échelle et des initiatives de réduction des coûts.

Autres faits saillants: 1) OCF / FCF a augmenté de 23% / 40% en glissement annuel à 25 milliards de roupies / 23 milliards de roupies respectivement, 2) Les jours de fonds de roulement sont stables à 11 jours, 3) La dette nette a diminué de 73% à 0,7 milliard de roupies avec la dette nette / Ratio de fonds propres passant de 0,32 à 0,07 en FY21, 3) La direction a déclaré qu’elle était mieux préparée pour s’attaquer à la deuxième vague de Covid – a accéléré la production et a un niveau de stock optimal tout au long de la chaîne d’approvisionnement, cependant, des verrouillages localisés pourraient avoir un impact sur la ligne de front l’entretien et le réapprovisionnement des points de vente, 4) la deuxième vague de covid est probablement un vent favorable pour la catégorie hygiène (y compris les savons) et un vent contraire pour les catégories discrétionnaires, 5) le taux d’innovation était chez les adolescents élevés au cours de l’exercice 21, et 6) le commerce électronique a contribué ~ 4 % de l’activité en FY21.

Évaluation et risques: nous augmentons nos estimations de bénéfices d’environ 2%; modélisation des revenus / EBITDA / PAT CAGR de 10% / 12% / 13% sur les exercices 21-23E. Passez à BUY (à partir d’ADD) avec un prix cible révisé basé sur SoTP de Rs 850 (Rs 800 plus tôt). À notre prix cible, l’action se négociera à 39x P / E multiple Mar-23E. Le principal risque à la baisse est la décélération structurelle des insecticides ménagers en Inde et la forte pression sur les coûts des intrants.

