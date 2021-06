Analyste : Apple ne pas acheter de studio hollywoodien est une “erreur stratégique majeure”

Après l’achat de MGM par Amazon pour 8,45 milliards de dollars et la fusion Warner/Discovery, les analystes de Wedbush et d’autres se sont penchés sur l’avenir d’Apple TV+, ce qu’ils considèrent comme des erreurs d’Apple, etc.

Le Hollywood Reporter a entendu un mélange d’analystes et d’initiés de l’industrie parler d’Apple TV+ à la suite du gros achat de MGM par Amazon. Notamment, Apple aurait été en pourparlers avec MGM au sujet d’une acquisition en janvier.

L’analyste de Wedbush, Daniel Ives, pense que l’accord avec MGM était une “énorme” opportunité manquée pour Apple et que ne pas prendre du tout un studio hollywoodien est une “erreur stratégique majeure”. Ives a également réitéré son commentaire selon lequel Apple TV + est un “manoir avec pratiquement aucun meuble”.

“Apple a commis une erreur stratégique majeure en n’achetant pas un studio hollywoodien alors qu’Amazon, Disney, Netflix et d’autres s’enfuient avec du contenu”, a déclaré l’analyste de Wedbush, Dan Ives. « Le contenu est roi et Apple a construit un manoir avec pratiquement aucun meuble. MGM était une acquisition évidente pour Apple, et ils ont raté une énorme opportunité.

Dans le passé, Ives a qualifié Apple de ne pas acheter Netflix il y a des années comme sa « plus grosse erreur stratégique ». Alors qu’Apple a eu quelques succès comme Ted Lasso, certaines estimations estiment que son service de streaming n’a que 3% de part de marché aux États-Unis.

Quant à savoir pourquoi Apple peut hésiter à acheter un grand studio, un PDG pense que l’entreprise peut s’inquiéter pour ses actionnaires :

Hal Vogel, PDG de Vogel Capital Management, suggère que Cook a “peur du retour de bâton des actionnaires s’il va à Hollywood de manière importante”.

Avec Apple aussi longtemps sans acheter un grand studio, il ne changera peut-être pas d’avis, mais The Hollywood Reporter note que l’une des options restantes serait Lionsgate. Cela équivaudrait à une acquisition de l’ordre de la taille de son achat de 3 milliards de dollars sur Beats :

Apple pourrait choisir de renforcer sa division hollywoodienne avec un méga achat d’un studio de la taille de, disons, Lionsgate, qui est mentionné comme une cible de rachat possible compte tenu de son manque relatif d’échelle – la capitalisation boursière de Lionsgate est de 3,8 milliards de dollars, tandis que celle d’Apple est de 2,1 dollars. billion – ainsi que sa bibliothèque de 17 000 titres et ses franchises de films et de télévision comme Hunger Games, Twilight et son drame Starz Power.

Il y a certainement plus de pression que jamais dans les guerres du streaming pour acquérir du contenu. Michael Pachter de Wedbush note qu’Apple est incité à renforcer sa bibliothèque, mais souligne qu’il pourrait opter pour des achats plus modestes :

Ou il pourrait suivre l’exemple de Netflix et chercher à acquérir de plus petits bardeaux hollywoodiens – comme la société de bandes dessinées de Mark Millar, Millarworld – pour augmenter sa propriété intellectuelle.

