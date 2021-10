Analyste Bloomberg : Un deuxième ETF Bitcoin Futures pourrait commencer à être négocié cette semaine

Visitez l’article original*

Bloomberg a reçu une action de cotation de Valkyrie Funds pour son ETF à terme bitcoin. L’ETF Valkyrie Bitcoin Strategy pourrait commencer à se négocier mercredi ou jeudi après que l’ETF à terme bitcoin de ProShares commence à se négocier demain. Cependant, il reste encore une dernière étape avant l’inscription confirmée sur le NYSE – un dépôt de prospectus post-effectif.

Bloomberg a reçu une action de cotation de Valkyrie Funds pour son fonds négocié en bourse (ETF) à terme sur bitcoins, a déclaré son analyste James Seyffart. On pensait que l’ETF Valkyrie Bitcoin Strategy commencerait à être négocié dès demain, le 19 octobre, sous le symbole boursier «BTF». Cependant, de nouvelles informations de l’analyste de Bloomberg ETF Eric Balchunas indiquent qu’il pourrait commencer à négocier mercredi ou jeudi. Un dépôt de prospectus post-effectif auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est la dernière pièce du puzzle manquante pour la confirmation de l’inscription.

Valkyrie a probablement exploité « son statut de premier émetteur [to] évitez la file d’attente en demandant à devenir effectif », a déclaré Balchunas. Valkyrie pourrait rejoindre ProShares et faire en sorte que son ETF à terme bitcoin commence à être négocié cette semaine, mais quelques jours plus tard.

Plus tôt dans la journée, ProShares a confirmé que son ETF Bitcoin Strategy commencerait à être négocié demain. Le fonds, qui se négociera sous le symbole boursier « BITO », cherche à offrir aux investisseurs institutionnels et de détail une exposition au bitcoin.

Bien que l’ETF ProShares soit déjà prêt à être mis en ligne demain, Valkyrie doit toujours publier un dossier de prospectus post-effectif auprès de la SEC, précisant si son ETF à terme bitcoin commencera à être négocié demain ou non, a déclaré Seyffart.

Cependant, ni l’ETF de stratégie Bitcoin ProShares ni l’ETF de stratégie Bitcoin Valkyrie ne détiendra de BTC réel. Au lieu de cela, ils chercheront à obtenir une exposition au bitcoin par le biais de contrats à terme sur bitcoin, ce qui affecte considérablement les investisseurs. Un véritable ETF Bitcoin, qui contiendrait du bitcoin réel, semble toujours une réalité farfelue aux États-Unis

Dans tous les cas, les investisseurs sont encouragés et incités à s’approprier leur exposition au bitcoin en investissant directement dans BTC. Investir dans n’importe quel actif via un ETF signifie emprunter la voie la plus facile, car c’est plus simple pour ceux qui sont habitués à négocier en bourse. Cependant, il introduit des vecteurs d’attaque qui pourraient et devraient être évités.

Les investisseurs ne pourront profiter de la véritable proposition de valeur de Bitcoin d’une monnaie numérique souveraine et résistante à la censure que s’ils choisissent d’acheter et de s’auto-garder eux-mêmes BTC. La voie la plus simple pourrait être attrayante pour permettre aux gens de s’exposer immédiatement au bitcoin et de passer à l’auto-garde à mesure qu’ils en apprennent davantage sur Bitcoin. Mais s’appuyer uniquement sur un ETF pour l’exposition au BTC s’avérera probablement imprudent à long terme.