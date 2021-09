Analyste crypto sur Dogecoin : « Il ne s’agit pas de savoir si #DOGE atteindra 1 $ +… C’est quand »

Plus tôt dans la journée (5 septembre), l’éminent analyste et commerçant de crypto-monnaie Scott Melker (alias “Le loup de toutes les rues”), a déclaré qu’il s’attend à ce que le prix du Dogecoin ($DOGE) revienne à 0,35 $ dans un avenir très proche.

L’objectif de cours à court terme de Melker pour $DOGE est basé sur son analyste technique des graphiques de prix DOGE-USDT :

Un autre analyste crypto – Justin Bennett – a déclaré à ses plus de 66 000 abonnés sur Twitter que s’ils possédaient déjà $DOGE, ils devraient continuer à le conserver et ne pas abandonner:

Rester patient avec la seconde moitié de ma position à partir des années 27. La patience est la clé si vous n’êtes pas déjà dedans. Soit vous baissez 0,295, soit vous récupérez 0,31. C’est comme ça que je l’aborderais si je n’étais pas déjà dedans. – Justin Bennett (@JustinBennettFX) 5 septembre 2021

Cependant, une personne qui est beaucoup plus optimiste sur $DOGE que Scott Melker ou Justin Bennett est l’analyste crypto et influenceur pseudonyme « Altcoin Sherpa », qui semble croire qu’à moyen terme, le prix $DOGE se dirige vers plus de 1 $ :

Un analyste et influenceur connu sous le pseudonyme de Dogecoin a envoyé un tweet à ses plus de 183 000 abonnés qui disait essentiellement que si vous croyez en la passion de la communauté Dogecoin et en l’affection d’Elon Musk, PDG de Tesla et Space X pour Dogecoin, alors il est difficile de ne pas être optimiste. sur $DOGE :

La plate-forme d’analyse des médias sociaux de crypto-monnaie LunarCRUSH a déclaré plus tôt dans la journée que Dogecoin était la crypto-monnaie basée sur les mèmes n ° 1 par volume social au cours des 24 heures précédentes :

Selon les données de TradingView, sur l’échange de crypto Bittrex, actuellement (à 20h20 UTC le 5 septembre) DOGE-USD se négocie autour de 0,3106 $, en hausse de 3,56% au cours des dernières 24 heures. Au cours de la période depuis le début de l’année (YTD), le DOGE-USD a augmenté d’un incroyable 6508%.

