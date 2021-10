Analyste d’affichage: 4,7 pouces 5G ‘iPhone SE Plus’ à venir en 2022, iPhone SE 3 avec un écran plus grand prévu pour 2024

Des rumeurs ont suggéré qu’Apple travaille sur une version de nouvelle génération de l’iPhone SE qui devrait sortir en 2022, et une nouvelle rumeur de l’analyste d’affichage Ross Young suggère qu’Apple appellera cet appareil le « ‌iPhone SE‌ Plus » même s’il est ne va pas avoir un plus grand écran.



Young dit que le prochain ‌iPhone SE‌ comportera le même écran LCD de 4,7 pouces que celui disponible dans la version actuelle de l’‌iPhone SE‌, qui a lui-même adopté la taille d’affichage de l’iPhone 8, désormais abandonné. J’ai entendu parler de l’appareil, qui ont tous indiqué qu’Apple prévoyait de s’en tenir au facteur de forme de 4,7 pouces.

En 2019, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple travaillait sur un « iPhone SE 2 Plus » avec un écran plus grand pour une sortie en 2021, mais aucun appareil de ce type ne s’est matérialisé. Kuo est revenu plus tard sur ces affirmations, et toutes ses dernières informations sur ‌iPhone SE‌ ont indiqué que la version de prochaine génération aura la même taille d’écran que le modèle actuel.

Nous entendons maintenant que le prochain iPhone LCD sera introduit en 2022 et appelé SE Plus avec le même écran LCD de 4,7″ que le 8 avec 5G. Nous entendons que l’iPhone SE3 avec un écran LCD de 5,7″ à 6,1″ est maintenant repoussé à 2024. https ://t.co/9gxiAAk8Yi – Ross Young (@DSCCRoss) 25 octobre 2021

Kuo a également affirmé que le prochain ‌iPhone SE‌ aura un support 5G, une rumeur réitérée aujourd’hui par Young, il est donc possible que le surnom « Plus » fasse peut-être référence à la connectivité plus rapide. Apple a traditionnellement utilisé « Plus » pour désigner une taille d’écran plus grande avec iPhone‌ 6 Plus, ‌iPhone‌ 7 Plus et ‌iPhone‌ 8 Plus, mais « Plus » a été abandonné après que l’‌iPhone‌ 8 et les iPhones de plus grande taille sont maintenant « Pro Max », Apple envisage donc peut-être de recycler le nom Plus.

Nous avons peu entendu parler de l’‌iPhone SE‌ à part les rumeurs concernant une taille d’écran de 4,7 pouces et une connectivité 5G, il n’a donc peut-être pas grand-chose à offrir en termes d’améliorations de fonctionnalités. Il devrait également recevoir un nouveau processeur de la série A, et ce sera l’iPhone 5G le plus abordable d’Apple lors de son lancement.

Young pense également qu’Apple travaille sur une version plus grande de l’iPhone SE‌ qui sortira dans le futur. Cet appareil devrait comporter un écran LCD de 5,7 à 6,1 pouces avec une caméra perforée, et Young affirme qu’il sera lancé en 2024, Apple ayant repoussé sa date de sortie cible de 2023.

Une rumeur récente de MyDrivers a suggéré que la prochaine génération iPhone SE‌ présenterait un design de type ‌iPhone‌ XR avec Touch ID intégré au bouton latéral, mais cela ne correspond pas à la majorité des rumeurs que nous avons entendues sur le modèle à venir. en 2022 et cela ressemble plus à l’iPhone SE‌ 2024 que Young mentionne.