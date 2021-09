Analyste : Face ID sous-écran sur iPhone 14 “n’est pas encore définitif”

in

Plus tôt dans la journée, nous avons été surpris par les rendus du soi-disant «iPhone 14» avant même que l’iPhone 13 ne soit officiellement annoncé. Les images montrent un iPhone avec un écran perforé, ce qui suggère qu’Apple pourrait placer les capteurs Face ID sous l’écran. Cependant, l’analyste Ross Young affirme maintenant que ces changements pourraient encore être retardés.

Les rendus de l’iPhone 14 ont été partagés par Jon Prosser, qui aurait vu des images réelles d’un iPhone 14 Pro Max. Sur la base des images, l’iPhone de prochaine génération aura pour la première fois un écran perforé, ce qui signifie la suppression de l’encoche introduite avec l’iPhone X et probablement conservée dans les iPhones de cette année.

Des rumeurs précédentes avaient déjà suggéré qu’Apple travaillait sur des alternatives à la suppression de l’encoche de l’iPhone, qui pourraient consister à ajouter des capteurs Touch ID ou Face ID sous l’écran. Alors que Young corrobore qu’Apple souhaite passer au sous-affichage des capteurs Face ID avec l’iPhone de l’année prochaine, l’analyste a également déclaré sur Twitter que le changement “n’est pas encore définitif” et que la société y travaille toujours.

Young a également suggéré qu’il est plus facile de cacher les capteurs Face ID sous l’écran que de cacher la caméra principale, ce qui pourrait être la raison pour laquelle la caméra frontale restera sur l’écran avec la conception perforée.

Je dirais que sous le panneau Face ID n’est pas encore définitif. Toujours en cours d’élaboration. C’est plus facile que sous les caméras à panneau. – Ross Young (@DSCCRoss) 8 septembre 2021

Ross Young et l’analyste fiable Ming-Chi Kuo pensent que seuls l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront dotés d’un écran perforé, tandis que les modèles d’entrée de gamme devraient rester avec l’encoche ou passer à Touch ID. Apple construit plusieurs prototypes avant de décider ce qui sera et ne sera pas ajouté à un nouvel appareil, donc tout pourrait changer d’ici 2022.

Les rendus partagés par Prosser suggèrent également que la caméra arrière de l’iPhone 14 n’aura pas d’objectif saillant et que les boutons de volume seront similaires à ceux de l’iPhone 4 et de l’iPhone 4s. L’appareil devrait conserver le port Lightning et le châssis serait en titane au lieu d’acier inoxydable.

