Analyste : le potentiel de vente de l’iPhone 13 pourrait dépasser les attentes des investisseurs

Dans une note publiée aujourd’hui, JPMorgan (via Business Insider) indique qu’Apple est sur le point d’inverser sa sous-performance d’une année sur l’autre par rapport au S&P 500 au second semestre, alors que la société se prépare à lancer l’iPhone 13 en septembre.

« La pression à la hausse sur les volumes de la série iPhone 12, la surperformance historique au cours de la période juillet-septembre avant l’événement de lancement et les autres catalyseurs liés à la surperformance des volumes de l’iPhone 13 par rapport aux attentes plus faibles des investisseurs impliquent une configuration très attrayante actions au second semestre de l’année et s’attend donc à ce que les actions AAPL surperforment sensiblement le marché au sens large au 2S21 », a déclaré JPMorgan.

La banque s’attend à ce qu’Apple vende 226 millions d’unités d’iPhone au cours de son exercice 2022, proche de ce que TrendForce attend, tandis que d’autres investisseurs s’attendent à une gamme d’unités d’iPhone entre 210 et 150 millions.

JPMorgan a également réitéré sa note de surpondération et relevé son objectif de cours sur Apple de 165 $ à 170 $. La banque affirme que lorsque l’entreprise est censée avoir des volumes de ventes élevés, elle dépasse généralement les attentes, et la même chose se produit lorsque les investisseurs n’attendent pas grand-chose d’Apple.

“Nous voyons le lancement de l’iPhone 13 comme un plus grand nombre de ces derniers, similaire au cycle de l’iPhone 11, avec un vent arrière 5G pluriannuel au taux de remplacement et une base installée plus importante prenant en charge un taux d’exécution des volumes annuels plus élevé par rapport aux attentes actuelles des investisseurs, “, a déclaré JPMorgan.

Sur la base des rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent, l’iPhone 13 ne devrait pas avoir de grands changements. Hormis un affichage avec un taux de rafraîchissement plus élevé dans les modèles Pro et une encoche plus petite, cette année sera probablement une année “S” plutôt qu’une refonte complète de sa gamme, comme le répète JPMorgan.

Apple devrait introduire une nouvelle puce A15, ainsi que de meilleurs capteurs d’appareil photo, bien qu’il maintienne probablement sa capacité de stockage maximale avec 512 Go. Vous pouvez consulter notre résumé complet de l’iPhone 13 ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :