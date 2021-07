Analyste Michaël van de Poppe Crypto nouveaux médias

Michaël van de Poppe, stratège crypto et trader populaire, met en lumière les principaux niveaux de support pour Cardano et Chainlink alors que Bitcoin se débat autour de 30 000 $.

Dans une nouvelle vidéo, Van de Poppe dit à ses 108 000 abonnés YouTube que Cardano (ADA) détient actuellement un support supérieur à 1,00 $, mais si ce niveau est perdu, l’analyste crypto envisage deux niveaux où les acheteurs pourraient intervenir.

« Si Cardano va perdre ce point (1,00 $). Je ne crois pas que nous allons frapper à nouveau celui-ci. Je pense que nous allons envisager un support autour de 0,70 $ et potentiellement autour de 0,82 $. »

Van de Poppe dessine également un scénario haussier pour Cardano si le concurrent d’Ethereum parvient à rester entre 1,00 $ et 1,15 $.

« À la hausse, nous atteignons toujours des sommets inférieurs. Donc, pour briser cet élan, évidemment, Cardano doit basculer et dépasser 1,48 $. Mais s’il casse ou teste 1,31 $, c’est le premier niveau. S’il veut devenir haussier, testez d’abord 1,31 $, de préférence, seulement une consolidation minimale.

Si nous rejetons à nouveau à 1,31 $ et redescendons vers cette zone verte, vous pouvez voir que nous sommes en train de basculer, et les chances que nous testions ces niveaux autour de 0,70 $ à 0,90 $ augmentent considérablement.

En regardant Chainlink, Van de Poppe dit que le réseau Oracle décentralisé pourrait traverser les dernières étapes de son crash contre Bitcoin (LINK/BTC). Le crypto-trader souligne que LINK/BTC oscille actuellement autour d’un support de 0,00045 BTC ou 45 000 satoshis, d’une valeur d’environ 13,46 $ au moment de la rédaction. Si la paire dépasse son support immédiat, il voit LINK/BTC chuter à 0,0004 BTC ou 11,96 $.

« Que voulez-vous voir en ce moment avec Chainlink ? Vous voulez voir qu’il regagne 49 000 sats (14,65 $). Si c’est le cas, il y a de fortes chances que nous revenions vers ce haut de gamme (57 000 sats ou 17,04 $) ici encore, consolidons vers 49 000 [satoshis] et puis la nouvelle tendance haussière commence.

Si Chainlink suivait le script, Van de Poppe prédit qu’il pourrait atteindre 0,00075 BTC (22,43 $), marquant une augmentation potentielle de plus de 63% par rapport à son prix actuel de 0,00046 BTC (13,76 $).

