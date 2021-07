Analyste Morningstar ⋆ Crypto nouveaux médias

Amy Arnott, stratège de portefeuille chez Morningstar qui se concentre sur les crypto-monnaies, a révélé qu’elle pensait que Cardano (ADA) pourrait devenir l’une des trois plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière et se généraliser, avec Bitcoin et Ethereum.

S’adressant à Business Insider, Arnott a soutenu la crypto-monnaie créée par le co-fondateur d’Ethereum, Charles Hoskinson, affirmant qu’il s’agit d’un altcoin prometteur qui, avec BTC et ETH, pourrait former un “trois grands” de crypto-monnaies grand public.

Elle a ajouté:

Cardano est similaire à Ethereum, en ce sens que c’est un protocole qui a beaucoup d’applications techniques potentielles. Cardano suscite beaucoup d’enthousiasme, ainsi que diverses pièces stables.

Arnott a également noté que les investisseurs institutionnels étaient “beaucoup plus disposés à adopter les crypto-monnaies et à les considérer comme un actif d’investissement”. Au fur et à mesure que cette tendance se poursuivra, a-t-elle déclaré, nous « verrons d’autres crypto-monnaies devenir plus courantes », faisant probablement référence à Cardano.

S’adressant à la publication, elle a également révélé qu’elle aimerait voir un fonds indiciel de crypto-monnaie diversifié sous la forme d’un fonds négocié en bourse (ETF) qui permettrait aux investisseurs de s’exposer à l’espace dans son ensemble.

La SEC, a-t-elle déclaré, n’a toujours pas approuvé d’ETF de crypto-monnaie aux États-Unis, ce qui “rend très difficile pour les investisseurs traditionnels de s’exposer aux crypto-monnaies”. Un tel ETF pourrait même aider à réduire la volatilité observée dans l’espace des crypto-monnaies tout en attirant des investisseurs plus traditionnels avec un profil de risque plus faible.

La volatilité peut également provenir en partie d’une difficulté à déterminer un prix approprié pour les crypto-monnaies, qui ne sont pas des actifs générateurs de trésorerie. L’éther, pour son utilisation pour alimenter le DeFi et les NFT, a vu certains l’appeler “gaz numérique” et a une certaine utilité qui “devrait fournir une sorte de prix plancher”.

La même chose pourrait être vraie pour Cardano une fois qu’il aura déployé la prise en charge des contrats intelligents, permettant aux développeurs de créer de nouvelles applications DeFi par-dessus. Comme indiqué, le réseau ADA est sur le point de devenir compatible avec les navigateurs et les mobiles dans un proche avenir grâce à une nouvelle mise à niveau sur laquelle travaille l’équipe à l’origine du projet. La mise à niveau permettra d’exécuter le backend de l’application Plutus en Javascript, le langage de programmation le plus utilisé sur le Web.

Le mois dernier, l’une des sociétés à l’origine de la blockchain Cardano, Input Output Hong Kong (IOHK), a annoncé le lancement du testnet d’Alonzo Blue 2.0 pour la blockchain de la crypto-monnaie. Alonzo Blue fait partie d’une série de mises à niveau qui apporteront des contrats intelligents au réseau Cardano et permettront aux développeurs de créer des applications décentralisées dessus.

Le hard fork d’Alonzo fait partie de l’ère « Goguen » du réseau, du nom de Joseph Goguen, un professeur américain d’informatique de l’Université de Californie et de l’Université d’Oxford. L’ère Goguen vient après la phase Shelley, dans laquelle Cardano est devenu une blockchain décentralisée et les membres de la communauté sont devenus des validateurs.

Alonzo se déroulera en trois phases : bleu, blanc et violet. Chacun s’ouvre davantage au public jusqu’à ce que l’intégration complète de la mise à niveau soit terminée, le processus prenant 90 jours. Il devrait être terminé d’ici la fin du mois d’août. Il comprendra un convertisseur pour permettre aux jetons ERC20 de la blockchain Ethereum de fonctionner sur Cardano.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Unsplash