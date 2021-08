Analyste PrimeXBT: les graphiques 2013 suggèrent que BTC pourrait battre son plus haut historique en octobre et dépasser les 120 000 $

Comme dit le proverbe, l’histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Alors que de nombreux experts s’attendent à un recul plus profond du prix du BTC pour entrer sur le marché, ce recul n’est pas nécessairement basé sur ce que j’ai observé sur les graphiques historiques. Étant donné que le marché haussier actuel du BTC ressemble de plus en plus à la course haussière de 2013 qu’en 2017, j’ai dû jeter un coup d’œil au graphique de 2013 pour voir comment cet actif crypto se comporte.

Lorsque j’ai comparé le graphique hebdomadaire actuel de BTC à celui de 2013, les deux graphiques semblent se comporter de la même manière, dans la mesure où même les dates des mouvements de prix notables semblent correspondre.

En mettant les deux graphiques hebdomadaires côte à côte à des fins de comparaison, j’ai remarqué que le chemin parcouru actuellement par BTC est presque similaire à celui de 2013, et même chaque barre du graphique actuel semble être une réplique fidèle du graphique 2013.

Bitcoin, un scénario similaire à celui de 2013

La similitude s’étend aux dates de chaque mouvement. J’ai considéré les mouvements jusqu’à présent:

Alors que nous entrions dans l’année 2021, le prix du BTC a commencé à flamber et a enregistré une forte reprise de janvier à avril. Ensuite, le prix a commencé à éclater à la mi-mai et a continué à baisser jusqu’à la fin juillet, où il a commencé à récupérer environ les deux tiers de sa baisse, mais s’arrête dans une fourchette à la fin du mois d’août.

Maintenant, j’ai comparé le mouvement à ce que nous pouvons voir sur le graphique 2013. Le prix du BTC a commencé à se redresser de début 2013 à avril, puis s’est inversé par rapport à son pic de la mi-avril. L’arrivée du mois de mai a déclenché une vente massive jusqu’en juillet, où le prix a commencé à se stabiliser et à rebondir aux alentours des deux tiers de sa chute d’août. Il se consolide ensuite pendant environ un mois, le prix oscillant sur une ligne horizontale jusqu’à ce qu’il éclate au cours de la première semaine d’octobre et augmente fortement au cours des 7 semaines suivantes pour atteindre un nouveau sommet deux fois plus élevé que son précédent sommet historique. .

Graphique hebdomadaire BTC actuel

Graphique hebdomadaire BTC 2013

Si le prix du BTC suit vraiment ce schéma, nous pourrions nous attendre à ce que le prix du BTC se consolide aux niveaux actuels tout au long du mois de septembre sans recul important, puis explose en un méga rallye d’octobre à début décembre, selon le graphique de 2013.

Bien qu’il soit peut-être trop simpliste de prédire que le prix du BTC évoluera de cette manière, les événements de cette année semblent également aller dans le même sens. Un événement qui pourrait augmenter la volatilité du prix du BTC pourrait être le projet de loi américain sur les infrastructures qui devrait être voté par la Chambre fin septembre. La manière dont le segment qui correspond à l’espace crypto dans la facture sera modifié pourrait avoir un impact important sur le prix des BTC et des crypto-monnaies.

En plus de cela, la reprise du taux de hachage des mineurs BTC pourrait également entraîner une augmentation des prix de suivi alors que nous entrons dans le dernier trimestre de l’année. Lors de l’exode des mineurs hors de Chine en mai, le taux de hachage de BTC a chuté d’au moins 50 % en mai, ce qui a incité le marché des crypto-monnaies à liquider. Mais alors que les mineurs recommencent à brancher leurs machines après avoir déménagé dans d’autres pays, le taux de hachage s’est redressé depuis qu’il a atteint un creux fin juin, lorsque le prix du BTC a augmenté dans son ensemble. Depuis lors, le taux de hachage a récupéré environ 50% de sa baisse.

Le taux de hachage peut faire grimper le prix du Bitcoin

Selon les experts miniers, cela peut prendre jusqu’à 6 mois aux mineurs qui ont quitté la Chine pour redémarrer complètement les opérations et ramener le taux de hachage à son niveau antérieur. Compte tenu de ce laps de temps, à partir du moment où les mineurs ont commencé à partir début mai, le taux de hachage du BTC pourrait se rétablir complètement au plus tard en novembre. L’utilisation du graphique du taux de hachage ci-dessus pour extrapoler le moment où le taux de hachage de BTC rebondirait au niveau précédent donne également un délai d’octobre similaire.

En plus des graphiques hebdomadaires étrangement similaires pour 2013 et 2021, ainsi que des événements ci-dessus, les mesures en chaîne soutiennent également mon argument selon lequel BTC pourrait franchir son plus haut historique et rebondir à partir d’octobre.

Selon les données de la chaîne, après avoir atteint un creux en avril, le nombre de BTC détenus par les détenteurs à long terme a atteint son plus haut niveau historique, atteignant 12,69 millions d’unités, dépassant le précédent pic atteint en octobre 2020. Le graphique ci-dessous montre comment les baleines à long terme se sont accumulées de l’automne à avril et ont maintenant un nombre encore plus élevé de BTC qu’en octobre 2020, qui était un pic pluriannuel. Octobre de l’année dernière était un mois avant que le prix du BTC ne commence à grimper en novembre 2020 pour relancer notre course haussière actuelle.

En bref

Pour faire court, si les choses s’alignent vraiment comme je l’anticipe, nous pourrions voir le prix du BTC monter en flèche comme il l’a fait en 2013 au dernier trimestre de l’année. Faire une supposition éclairée sur la base de ce que je vois dans le graphique de 2013 place le prix maximum entre 120 000 $ et 180 000 $ par BTC. Bien que la valeur soit quelque peu éloignée du prix actuel, la capacité de surprise de BTC ne devrait jamais être écartée. Nous avons un mois pour nous préparer.

À propos de Kim Chua, analyste de marché principal PrimeXBT :

Kim Chua est un spécialiste du commerce institutionnel avec une expérience réussie qui s’étend aux grandes banques, notamment la Deutsche Bank, la China Merchants Bank, etc. Plus tard, Chua a lancé un fonds spéculatif qui a constamment atteint des rendements à trois chiffres pendant sept ans.

Chua est également une éducatrice dans l’âme qui a développé son propre programme de trading pour compte propre afin de transmettre ses connaissances à une nouvelle génération d’analystes. Kim Chua suit activement les marchés crypto et traditionnels et est impatient de trouver de futures opportunités de trading et d’investissement alors que les deux classes d’actifs très différentes commencent à converger.

