Analyste PrimeXBT : une combinaison parfaite de nouvelles positives pourrait faire augmenter le prix de l’ADA

Au milieu de beaucoup d’excitation, l’équipe Cardano a tenu sa promesse et a finalement annoncé vendredi soir le lancement de la fonctionnalité de contrat intelligent très attendue. Cette mise à jour majeure est prévue pour ou vers le 12 septembre.

L’équipe Cardano a récemment publié des mises à jour, ce qui montre que beaucoup de travail est en cours pour assurer une transition en douceur. Cela a grandement enthousiasmé la communauté Cardano, ainsi que les commerçants de crypto-monnaie, qui achètent inlassablement le jeton ADA depuis que l’équipe a annoncé le 6 août que l’Alonzo Purple, la dernière étape des tests, était prêt à sauter.

Suite à l’annonce du 6 août, Cardano a commencé à intégrer les utilisateurs et a lancé la troisième et dernière étape de ses mises à jour Alonzo, qui permettront l’établissement de contrats intelligents sur le réseau Cardano. Cela a fait grimper le prix du jeton ADA de 1,40 $ à plus de 2,25 $, soit une augmentation de plus de 50% en une semaine.

Alors la question se pose : ce rallye est-il durable ?

Il pourrait y avoir d’autres bonnes nouvelles pour le jeton ADA car, en fait, une étape si importante qu’elle se matérialise enfin, c’est une nouvelle sur laquelle il faut être optimiste et ce n’est pas la seule.

Forte croissance de l’activité des développeurs

De nombreux projets sont déjà construits sur la fonction de contrat intelligent dans le testnet. L’activité des développeurs a considérablement augmenté depuis le début du testnet Alonzo, le nombre de commits sur Cardano atteignant le numéro 1 sur Github pendant plusieurs jours depuis le 6 août, date à laquelle Alonzo Purple a commencé à intégrer des projets. Le problème notable ici est que le nombre de confirmations n’a cessé d’augmenter, et le 11 août, il a enregistré près de 600 confirmations, contre 545 deux jours plus tôt. Cela montre que de plus en plus de développeurs travaillent ou essaient de construire quelque chose sur Alonzo, ce qui est un début très encourageant.

L’augmentation des prix de l’ADA a été soutenue par des fondamentaux solides avec une activité croissante des développeurs montrant une adoption.

Signaux haussiers clairs sur les graphiques techniques

La hausse des prix s’est également accompagnée d’une saine augmentation du volume des échanges sur les bourses, signe d’un rebond durable. Bien qu’une explosion soudaine et brutale du volume ne soit pas une bonne chose, l’augmentation constante du volume de l’ADA est un bon signe que de plus en plus d’investisseurs s’accumulent à chaque mouvement de prix plus élevé.

Avec l’approbation récente de l’ADA pour s’inscrire sur les bourses japonaises, cela ouvre le jeton à un nouveau marché de plus de 100 millions de personnes qui étaient auparavant incapables d’acheter. Le Japon est la troisième économie du monde et sa population a l’un des taux d’acceptation des actifs cryptographiques les plus élevés au monde.

De plus, la faible offre en circulation d’ADA est également l’une des raisons pour lesquelles le prix pourrait continuer à monter en flèche. Actuellement, 71% de l’approvisionnement total d’ADA sont mis en jeu pour sécuriser le réseau. C’est de loin le pourcentage le plus élevé de jetons mis en jeu sur un projet de cryptographie.

Ce montant de jalonnement a augmenté de 11% depuis début juin, lorsque le réseau Cardano a franchi pour la première fois le cap des 600 000 adresses. À l’approche du lancement d’Alonzo, le réseau est maintenant passé à 749 400 adresses uniques au moment de la rédaction de cet article et continue de croître.

Une conclusion importante que nous pouvons tirer de l’examen des métriques de jalonnement est que personne ne vend son jeton ADA même après une si énorme augmentation de prix au cours de la semaine dernière. Le programme d’implantation de Cardano a une période de non-verrouillage ; un délégué est libre d’arrêter le jalonnement à tout moment pour vendre ses jetons. Le fait que le groupe continue de croître malgré l’augmentation phénoménale des prix d’ADA en dit long sur l’engagement à long terme de la communauté Cardano.

Cela signifie également qu’il n’y a pas beaucoup de jetons ADA circulant sur le marché pour acheter et vendre, ce qui aggrave les effets d’une contraction à la hausse des prix.

Tous les facteurs ci-dessus indiquent des délais explosifs pour le jeton ADA, et seul l’indice de force relative (RSI) se trouve actuellement dans une zone de surachat extrême, en tant que seul obstacle qui pourrait ralentir ce train. Le prix pourrait trouver une certaine résistance et se consolider à l’approche de son plus haut historique de 2,47 $ atteint à la mi-mai, ce qui sera une bonne chance pour son RSI de se refroidir un peu avant la rupture éventuelle du plus haut historique. .

Cependant, à mesure que nous nous rapprochons de la date de déploiement du contrat intelligent du réseau principal, quelques problèmes pourraient encore affecter la capacité d’ADA à continuer de croître. Dans le cas improbable de complications liées au hard fork du 12 septembre, le prix pourrait en être affecté.

En outre, la façon dont le jeton ADA sera utilisé dans les applications de contrat intelligent pourrait être un obstacle à la poursuite du rallye ADA, car on ne sait pas encore très bien si le jeton ADA sera utilisé pour exécuter des applications sur le réseau Cardano.

En attendant, cependant, jusqu’à ce que les rapports des utilisateurs commencent à affluer après la mise en ligne des contrats intelligents de Cardano, le battage médiatique pourrait continuer à augmenter l’ADA après que son RSI, qui est à un ridicule 97, se refroidisse un peu.

Même si Hard Fork est encore dans près d’un mois, les opérateurs n’ont pas à s’inquiéter que cette agitation passe, car la Fondation Cardano a de nombreuses activités prévues pour maintenir l’excitation.

Cardano apporte beaucoup de marketing pour une plus grande adoption

Pour commémorer le passage à l’ère des contrats intelligents, Cardano a préparé un sommet. Baptisé Cardano Summit 2021, il se déroulera en ligne du 25 au 26 septembre, environ deux semaines après le hard fork. L’événement se targue d’être mondial, car il se déroulera sur 7 continents, avec un Cardano Hub sur chacun, il compte 20 événements dirigés par la communauté et devrait réunir au moins 50 000 personnes.

Les efforts de marketing de l’équipe pour accueillir l’événement sont intenses, avec de nombreuses mises à jour Twitter faisant la promotion de l’événement, y compris l’ouverture d’invitations aux membres de la communauté pour organiser des rassemblements locaux dans leurs pays d’origine respectifs pour faire partie du sommet. . On dirait qu’un carnaval approche, ce qui pourrait sensibiliser les personnes qui ne sont pas encore au courant du token ou de sa mise à jour. Cela pourrait potentiellement attirer un autre groupe de nouveaux acheteurs.

Dans un marché haussier, avec une mise à jour majeure, un bon historique d’adoption, un grave déséquilibre entre l’offre et la demande et une série d’événements marketing, il semble que le moment soit venu pour ADA de enfin décoller.

À propos de Kim Chua, analyste de marché principal PrimeXBT :

Kim Chua est un spécialiste du commerce institutionnel avec une expérience réussie qui s’étend aux grandes banques, notamment la Deutsche Bank, la China Merchants Bank, etc. Plus tard, Chua a lancé un fonds spéculatif qui a constamment atteint des rendements à trois chiffres pendant sept ans.

Chua est également une éducatrice dans l’âme qui a développé son propre programme de négociation pour compte propre afin de transmettre ses connaissances à une nouvelle génération d’analystes. Kim Chua suit activement de près les marchés crypto et traditionnels et est impatient de trouver de futures opportunités de trading et d’investissement alors que les deux classes d’actifs très différentes commencent à converger.

