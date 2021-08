Analyste PrimeXBT : une nouvelle tournure pourrait rapidement mettre fin à la demande d’ondulation et relancer XRP

La semaine dernière a marqué le début d’un développement majeur dans le procès Ripple-SEC. Mercredi, il a été révélé que le tribunal avait accédé à la demande de Ripple de preuves internationales. Brad Garlinghouse, le fondateur de Ripple, avait récemment déposé une requête en preuve internationale pour obtenir des informations auprès de divers échanges à l’étranger. Ils avaient notamment demandé des informations à Binance.com.

Les avocats de Ripple ont expliqué que les documents de Binance.com (et/ou d’autres échanges internationaux en dehors des États-Unis) fourniraient la preuve que le procès de la SEC contre les ventes de XRP de Ripple est invalide en vertu de l’article 5 du Ripple Act de 1933.

Dans l’un des documents déposés par la SEC, les avocats de Ripple ont découvert que la SEC avait poursuivi Ripple et ses fondateurs pour violation de l’article 5 de la Securities Act de 1933 en effectuant des ventes dans le monde entier. Cependant, l’article 5 du Securities Act de 1933 ne s’applique qu’aux ventes de titres aux États-Unis et, par conséquent, la SEC n’aurait pas le droit d’intenter des poursuites pour les ventes de titres en dehors des États-Unis. Par conséquent, poursuivre Ripple pour avoir vendu “la sécurité XRP” dans les eaux internationales en dehors de sa juridiction est invalide et la SEC ne devrait pas être libre d’appliquer une telle procédure. Ripple a admis qu’une grande majorité de XRP avait été vendue à l’échelle internationale à des investisseurs en dehors des États-Unis.

Selon divers experts juridiques, si les informations de Binance.com pouvaient prouver que la majorité de la vente de XRP de Ripple est allée à des investisseurs en dehors des États-Unis, Ripple pourrait déposer une requête pour rejeter l’action en justice, car la SEC n’aurait pas le droit d’intervenir malgré tout. de savoir si les XRP étaient des titres ou non. Si le point de vue du tribunal correspond à celui des avocats de Ripple, le tribunal pourrait annuler le procès, donnant effectivement la victoire à Ripple.

Par conséquent, la prochaine découverte des informations fournies par Binance.com est d’une importance cruciale. Alors que certains investisseurs craignent qu’un “gagnant” de cette manière ne rende le statut du XRP incertain et pas encore négociable aux États-Unis, Ripple et XRP ont néanmoins montré qu’il n’avait pas besoin d’investisseurs américains (pas par choix) pour poursuivre son expansion. des services publics, continuant à gagner des partenariats et des collaborations commerciales internationales, ce qui contribue à la récupération des prix XRP.

En outre, le tribunal n’est pas susceptible de pénaliser les intermédiaires tels que les bourses pour la vente du jeton XRP aux États-Unis, car les avocats de la SEC ont spécifiquement reconnu en mars que les bourses de crypto-monnaie n’enfreignent aucune loi en autorisant la négociation de XRP sur leurs plateformes. Par conséquent, la suppression de la demande pourrait donner confiance aux bourses américaines pour remettre le XRP en vente, ce qui pourrait envoyer un flot d’investisseurs acheter du XRP.

Ondulation qui fait des vagues quelle que soit la demande

Malgré la demande, Ripple a fait de grands progrès dans ses activités d’envoi de fonds, le dernier en date étant celui de SBI Remit exploitant un marché des envois de fonds de 1,8 milliard de dollars entre le Japon et les Philippines. Le Japon a publiquement reconnu le statut du XRP aux yeux de l’autorité japonaise, précisant que le XRP est une crypto-monnaie, pas une sécurité. Par conséquent, cette clarté sera utile à Ripple dans sa tentative de favoriser des partenariats et des collaborations avec des entreprises d’autres pays. Ripple a révélé que d’autres collaborations de ce type pourraient être en cours, car l’équipe est occupée à rechercher des collaborations avec d’autres pays.

Selon le dernier rapport de marché de Ripple publié le 30 juillet, le volume quotidien de XRP a considérablement augmenté au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, avec un volume quotidien moyen doublant à 4,49 milliards de dollars au deuxième trimestre contre 2,260 millions de dollars au premier trimestre. Le deuxième trimestre a également vu 4 des jours XRP les plus volumineux jamais enregistrés.

De plus, les ventes totales de XRP de Ripple, nettes d’achats, se sont élevées à 157,92 millions de dollars contre 150,34 millions de dollars au premier trimestre. Ripple a continué à s’engager dans des ventes pour améliorer l’expérience de liquidité à la demande (ODL) pour certains clients, éliminant le besoin de préfinancement sur les bourses et permettant des paiements mondiaux instantanés. En plus du corridor ODL Japon-Philippines, Ripple s’est également associé à Novatti, une société de services bancaires et de paiements numériques cotée à la Bourse australienne, pour utiliser l’ODL de Ripple pour les paiements transfrontaliers et les envois de fonds entre l’Australie et les Philippines via iRemit, un fournisseur de services de transfert de fonds philippin.

NFT et smart contracts en cours

Récemment, Ripple a également introduit la prise en charge de NFT sur le XRP Ledger (XRPL), la chaîne XRP native. Ripple s’est déjà associé à Mintable, un marché NFT populaire qui a frappé 700 000 articles au cours de la dernière année, pour commencer à utiliser le XRPL. Mintable prévoit de s’intégrer au XRPL afin que les créateurs puissent vendre leurs œuvres de manière sûre, durable et efficace d’une manière plus rentable et respectueuse de l’environnement, car le XRPL ne consomme qu’environ 790 000 kWh par an et est déjà neutre en carbone, permettant de générer des milliards de NFT, achetés et transférés de manière plus durable.

De plus, des chaînes latérales fédérées – des mini blockchains qui fonctionnent aux côtés du XRP grand public qui pourraient permettre une capacité de contrat intelligent – ont été dévoilées par le CTO de Ripple, David Schwartz, le mois dernier. Ces chaînes sont en route et Schwartz prévoit qu’elles seront disponibles sur le XRPL dans les prochains mois.

Les innovations chez Ripple ont lieu sans cesse malgré la demande de la SEC, et l’Asie-Pacifique devient un point chaud pour Ripple, la société faisant état d’une “croissance remarquable” dans la région.

Par conséquent, bien que choisir de gagner un procès par le biais d’un litige contre les droits juridictionnels de la SEC ne soit pas la voie la plus idéale, si Ripple réussit, cela supprimera la stigmatisation d’être impliqué dans un procès et libérera l’équipe Ripple et le jeton XRP quelques plus de mois de douleur. Et dans le cas peu probable où les investisseurs américains ne seraient toujours pas en mesure d’acheter du XRP, les investisseurs d’autres parties du monde le pourraient certainement, en particulier ceux du Japon, qui est la troisième économie mondiale en termes de PIB.

Si cette méthode ne fonctionne pas, Ripple n’a rien à perdre de toute façon, car cela signifie simplement que Ripple devra continuer l’épreuve de force un peu plus longtemps. Au fur et à mesure que l’affaire progresse et que Ripple annonce des nouvelles plus positives concernant davantage de partenariats, il pourrait arriver un moment où le jeton XRP deviendra à l’abri de l’issue du procès. Comme je l’ai mentionné plus tôt dans un article précédent, les personnes qui avaient besoin et voulaient vendre du XRP l’auraient déjà fait, laissant les chances aux taureaux.

Kim Chua

Kim Chua est un spécialiste du commerce institutionnel avec une expérience réussie qui s’étend aux grandes banques, notamment la Deutsche Bank, la China Merchants Bank, etc. Plus tard, Chua a lancé un fonds spéculatif qui a constamment atteint des rendements à trois chiffres pendant sept ans.

Chua est également une éducatrice dans l’âme qui a développé son propre programme de trading pour compte propre afin de transmettre ses connaissances à une nouvelle génération d’analystes. Kim Chua suit activement de près les marchés crypto et traditionnels et est impatient de trouver de futures opportunités de trading et d’investissement alors que les deux classes d’actifs très différentes commencent à converger.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport