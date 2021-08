Analystes : Google paiera 15 milliards de dollars à Apple pour rester le moteur de recherche Safari par défaut en 2021

On sait depuis longtemps que Google verse à Apple une grosse somme chaque année pour s’assurer qu’il reste le moteur de recherche par défaut sur iPhone, iPad et Mac. Maintenant, un nouveau rapport des analystes de Bernstein suggère que le paiement de Google à Apple pourrait atteindre 15 milliards de dollars en 2021, contre 10 milliards de dollars en 2020.

Dans la note aux investisseurs, vue par Ped30, les analystes de Bernstein estiment que le paiement de Google à Apple passera à 15 milliards de dollars en 2021, et entre 18 et 20 milliards de dollars en 2022. Les données sont basées sur « les divulgations dans les documents publics d’Apple ainsi en tant qu’analyse ascendante des paiements TAC (coûts d’acquisition du trafic) de Google. »

L’analyste de Bernstein, Toni Sacconaghi, a déclaré que Google « paierait probablement pour s’assurer que Microsoft ne surenchérira pas ». Les analystes décrivent deux risques potentiels pour le paiement de Google à Apple, y compris le risque réglementaire et Google décidant simplement que l’accord n’en vaut plus la peine :

Nous voyons deux risques potentiels pour les paiements de GOOG à AAPL : (1) le risque réglementaire, que nous pensons être réel, mais probable dans des années ; nous voyons un impact potentiel de 4 à 5 % sur les bénéfices bruts d’Apple d’une décision défavorable ; & (2) que Google choisit d’arrêter de payer Apple pour être le moteur de recherche par défaut, ou cherche à renégocier les conditions et à payer moins. Nous avons noté dans des recherches antérieures que GOOG paie probablement pour s’assurer que Microsoft ne le surenchérisse pas. Cela dit, avec des paiements susceptibles d’approcher les 18 à 20 milliards de dollars au cours de l’exercice 22, il n’est pas invraisemblable que Google puisse revoir sa stratégie.

La décision d’Apple de conserver Google comme moteur de recherche par défaut sur iPhone, iPad et Mac a suscité de plus en plus de critiques au fil des ans. Dans une interview plus tôt cette année, la directrice principale de la confidentialité mondiale d’Apple, Jane Horvath, a expliqué le raisonnement de l’accord, malgré les problèmes de confidentialité :

À l’heure actuelle, Google est le moteur de recherche le plus populaire. Nous prenons en charge Google, mais nous avons également une prise en charge intégrée de DuckDuckGo, et nous avons récemment déployé la prise en charge d’Ecosia.

Le paiement de Google à Apple représente une part importante du segment toujours important des services d’Apple. Apple a mis l’accent sur les services au fil des ans pour montrer aux investisseurs qu’il existe d’autres moyens d’augmenter ses revenus et ses bénéfices au-delà des ventes de matériel.

