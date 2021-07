Anand Chakravarthy rejoint Results and Outcomes en tant que co-fondateur

Chakravarthy a plus de deux décennies d’expérience de travail avec des marques et des entreprises

La société Edtech Results and Outcomes a annoncé la nomination d’Anand Chakravarthy, l’ancien directeur général de GroupM’s Essence, en tant que co-fondateur de la société. Il travaillera aux côtés de Tarun Katial, investisseur et fondateur dans les technologies des médias et de l’éducation, pour concevoir et dispenser des cours de perfectionnement axés sur les domaines touchés par la transformation numérique, pour les professionnels en activité.

Results and Outcomes est une nouvelle entreprise de technologie électronique créée par des praticiens du secteur possédant une expertise dans les médias et le divertissement, la technologie, le marketing numérique et la conduite de la transformation numérique.

Chakravarthy a plus de deux décennies d’expérience de travail avec des marques et des entreprises, les aidant à évoluer et à réussir. Grâce à ses compétences diversifiées englobant la gestion d’entreprise, le marketing et les médias, la communication et le développement de nouvelles entreprises, il contribuera à développer les offres de l’entreprise et à stimuler la croissance future, a déclaré la société.

« Ayant travaillé dans l’écosystème du marketing numérique, l’impact de la perturbation numérique sur les entreprises et les personnes est très évident. Résultats et résultats se concentre sur la création de cours distinctifs pour des cohortes spécifiques de professionnels en activité. Notre objectif est de leur offrir de véritables programmes de perfectionnement, créant de la valeur pour les associés et les organisations. Avec un portefeuille passionnant de cours à venir, axés sur l’avenir du travail, j’attends avec impatience ce voyage », a déclaré Chakravarthy.

« La profondeur de l’expérience et de l’expertise d’Anand dans le marketing et les médias numériques seront très bénéfiques pour les résultats et les résultats. Son inclusion dans l’entreprise nous aidera à explorer diverses avenues et à créer une plate-forme Ed-Tech distinctive, pour les professionnels de l’industrie », a ajouté Katial lors de la nomination.

Results and Outcomes a récemment lancé son premier cours de perfectionnement en partenariat avec MICA – Advanced Digital Transformation Program, dispensé par des experts du domaine apportant une application du monde réel dans la salle de classe.

Lire aussi : Anuraag Srivastava nommé PDG de Rainshine Entertainment India

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.