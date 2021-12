Anand Kumar prévoit d’étendre l’initiative ‘Super 30’ au niveau pan-indien à partir de l’année prochaine

Express photo

Le fondateur et mathématicien de Super 30, Anand Kumar, a décidé d’étendre l’initiative réussie à un niveau pan-indien, a rapporté l’Indianexpress. Jusqu’à présent, le programme était réservé aux étudiants défavorisés et talentueux du Bihar qui pouvaient participer à un programme de coaching résidentiel gratuit. Kumar pense que l’éducation est le seul moyen pour les gens de faire face à toutes les pressions du monde.

« Nous prévoyons de passer un examen d’entrée au niveau pan-indien pour introniser des jeunes talentueux de tout le pays dans le programme » Super 30 « », a déclaré Kumar à Indianexpress.com. La planification et l’exécution du plan sont en cours et il devrait être lancé en mars 2022, a-t-il ajouté.

Bien que la décision de bénéficier à tous les étudiants défavorisés aspirant à rejoindre les IIT ait été prise, la structure de test du programme n’a pas encore été finalisée par l’académicien et son équipe.

« Compte tenu de la demande croissante, Super 30 a décidé d’augmenter sa portée et son accès. Cette année, les admissions ne seront pas réservées aux seuls étudiants du Bihar. En dehors du Bihar, il sera ouvert aux étudiants d’autres États. La procédure d’admission restera cependant la même – à travers le test », lit-on sur le site Internet du Super-30.

Fondé par Anand Kumar, Super 30 est un programme éducatif très apprécié qui forme chaque année 30 étudiants défavorisés pour l’examen d’entrée à l’IIT, cela aussi sans aucun frais. La vie du mathématicien a également été dépeinte dans le film de 2019, Super 30, où Hrithik Roshan a été vu dans le rôle d’Anand Kumar.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.