Anand Murty rejoint DDB Mudra en tant que responsable de la stratégie

DDB Mudra a nommé Anand Murty pour diriger la fonction stratégique de ses bureaux à Mumbai, Bengaluru et Gurugram. Dans son nouveau rôle, Murty rendra compte à Amit Kekre, responsable de la stratégie nationale, DDB Mudra Group. “Avec lui dans l’équipe, une structure stratégique repensée pour s’adapter à l’agence du futur, je suis convaincu que nous sommes dans une position encore plus forte pour alimenter les ambitions et la croissance du groupe”, a déclaré Kekre lors de la nomination.

Au cours d’une carrière de plus de 18 ans, Murty a travaillé en tant que spécialiste du marketing avec le géant des biens de consommation Reckitt Benckiser avant de passer à la publicité et de diriger le produit stratégique pour Ogilvy et Taproot Dentsu. Il a dirigé des marques telles que Sprite, Smartwater, Voltas, Honda, Pernod Ricard, GSK et Set Wet, entre autres. Son dernier passage a été chez Taproot Dentsu, où il a dirigé la stratégie de la division Gurugram de l’agence.

« C’est un privilège absolu de travailler avec l’incroyable ensemble de planificateurs que DDB a nourris au fil des ans. J’ai hâte de construire et de maintenir l’élan – et d’en aimer chaque instant », a ajouté Murty dans son nouveau rôle.

Le groupe DDB Mudra est un groupe de services marketing et créatifs en Inde. Faisant partie du groupe DDB Worldwide, le groupe offre des combinaisons de capacités, allant de la stratégie de marque, la conception de campagnes, la conception d’expériences, la stratégie numérique, les solutions de contenu, la planification et l’achat de médias, l’analyse et le reporting au marketing client, via ses marques d’agence -DDB Mudra, 22feet Tribal Worldwide, OMD Mudramax, Interbrand, Track, TracyLocke et DDB Health and Lifestyle. L’approche de l’agence allie créativité, narration persuasive et technologie à une compréhension approfondie des personnes, de la culture et des entreprises.

