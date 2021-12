Anand Rathi Wealth affiche une prime de 9% par rapport au prix d’émission

L’action a clôturé à Rs 583,50, en hausse de 6,09 % avec une capitalisation boursière de Rs 2 428,31 crore.

Les actions d’Anand Rathi Wealth ont fait des débuts modestes le jour de la cotation et ont augmenté de 9 % par rapport au prix de l’offre. L’action a ouvert à Rs 602,05 sur l’ESB mardi, une prime de 9,46% par rapport au prix d’émission de Rs 550 pièce. Sur le NSE, l’action a fait ses débuts à Rs 600, une prime de 9,09 % par rapport au prix de l’offre. L’action a clôturé à Rs 583,50, en hausse de 6,09 % avec une capitalisation boursière de Rs 2 428,31 crore.

Avant la cotation, les actions de la société commandaient une prime de Rs 40-45 sur le marché gris. Les analystes s’attendaient à des débuts discrets ou modérés dans un contexte de baisse de la prime du marché gris avant la cotation.

L’offre publique initiale (IPO) de Rs 660 crore de la société de gestion de patrimoine a été souscrite plus de neuf fois entre le 3 et le 6 décembre, recevant des offres pour 8,3 crore d’actions contre 84,8 lakh proposées. L’émission publique était entièrement une offre de vente par les actionnaires et les promoteurs existants, et la société n’a reçu aucun produit de l’introduction en bourse. Selon une note d’ICICI Direct, l’émission a été évaluée à un cours/valeur comptable et un multiple cours/bénéfices de 9,4x et 51x par rapport à sa valeur liquidative FY21 de 58,5 Rs et un BPA de 10,9 Rs, respectivement.

Les actifs sous gestion d’Anand Rathi Wealth s’élevaient à 30 209 crores de Rs au cours des cinq mois clos le 31 août. Il a généré des revenus de 279,2 crores de Rs et un bénéfice net de 45,1 crores de Rs au cours de l’exercice 21, avec une marge bénéficiaire de 16,2 %. La société est l’une des principales sociétés de solutions patrimoniales non bancaires du pays et a été classée parmi les trois principaux distributeurs de fonds communs de placement non bancaires en termes de commissions brutes perçues au cours des exercices 19, 20 et 21.

