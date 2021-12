Anand Rathi Wealth IPO GMP plonge; partager l’attribution probablement demain, vérifier le statut en ligne via l’ESB, Link Intime

La date d’attribution des actions de l’introduction en bourse d’Anand Rathi Wealth est susceptible d’être le 9 décembre.

La prime du marché gris des actions d’Anand Rathi Wealth Ltd a plongé de 80 % aujourd’hui à 25 Rs, avant l’attribution d’actions IPO. La prime du marché gris sur les actions Annad Rathi est tombée de 125 Rs plus tôt, signalant une baisse du sentiment positif autour de l’action avant les débuts sur le marché. Anand Rathi Wealth a clôturé son introduction en bourse lundi 6 décembre 2021 et devrait finaliser l’attribution des actions demain. La fourchette de prix pour l’émission a été fixée à Rs 530-550 par action.

Sur la base des performances plus larges de l’exercice 21, l’émission semblait chère, ce qui pourrait être la raison de la chute de la prime du marché gris, selon Manan Doshi, cofondateur de UnlistedArena.com. Bien que la période de 5 mois se terminant le 21 août reflète des performances exceptionnelles, la cohérence de ces performances est discutable, a-t-il déclaré.

La date d’attribution des actions de l’introduction en bourse d’Anand Rathi Wealth est susceptible d’être le 9 décembre. Les actions pourraient faire leurs débuts en bourse le 14 décembre. Voici deux façons de vérifier le statut d’attribution des actions de l’introduction en bourse en ligne :

Via le site Web de l’ESB

-Aller sur le site officiel de l’ESB

-Sur la page « Statut d’émission de la demande », cliquez sur l’option « Equité »

-Dans le menu déroulant à côté du nom du problème, sélectionnez l’option « Anand Rathi Wealth » et entrez votre numéro de demande

-Remplissez votre numéro de compte permanent ou PAN et cliquez sur le Captcha qui dit « Je ne suis pas un robot » et cliquez sur soumettre

-Les détails de l’état d’attribution de votre offre seront affichés. Le statut ne sera visible qu’une fois l’attribution des parts finalisée.

Via le site Web du registraire (Link InTime India)

– Accédez au site Web Link Intime India et sélectionnez l’option « Anand Rathi Wealth » dans la liste déroulante sous « Entreprise ».

-Sélectionnez l’un des trois modes : Numéro de demande, ID client ou ID PAN

-Dans le type d’application, sélectionnez entre ASBA et non-ASBA et entrez les détails du mode sélectionné

– Remplissez Captcha et entrez l’option « Soumettre ».

-Vous pourrez voir l’état de votre attribution, étant donné que le processus est terminé.

La société a levé environ Rs 194 crore auprès des principaux investisseurs au cours de son offre publique initiale de trois jours. L’introduction en bourse a reçu des offres pour 8,29 crore d’actions par rapport aux actions offertes de 84 lakh. La portion pour les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a été souscrite 2,5 fois. Les investisseurs non institutionnels (NII) ont vu 25,42 fois la souscription lors de l’introduction en bourse. Le quota destiné aux investisseurs particuliers a été souscrit 7,76 fois et les salariés ont soumissionné 1,32 fois la part qui leur était réservée.

Anand Rathi Wealth est principalement dans la gestion de fortune, via sa fortune privée (PW vertical, avec un actif total sous gestion de Rs 29 472 crore au 31 août. L’AUM comprend des fonds communs de placement et d’autres produits financiers tels que des obligations, des MLD et d’autres titres détenus par les clients dans leurs propres comptes demat.

