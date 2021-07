Anand Rathi Wealth se prépare pour l’introduction en bourse ; dépose le projet de document d’offre avec SEBI

Les promoteurs de la société et d’autres actionnaires vendront 1,2 crore d’actions d’Anand Rathi Wealth par le biais de l’émission publique.

Anand Rathi Wealth a déposé le mardi 20 juillet un projet de documents d’offre publique initiale (IPO) auprès du régulateur des marchés des capitaux SEBI (Securities and Exchange Board of India). La branche de gestion de patrimoine de la société nationale de courtage et de services financiers Anand Rathi Financial Services envisage d’entrer les principaux marchés pour une offre de vente (OFS) par les promoteurs et autres actionnaires. Equirius Capital, BNP Paribas, IIFL Securities et Ananda Rathi Advisors sont les principaux gestionnaires de livres de l’émission. L’introduction en bourse n’inclura pas une nouvelle émission d’actions, selon les projets de documents d’offre.

Les promoteurs de la société et d’autres actionnaires vendront 1,2 crore d’actions d’Anand Rathi Wealth par le biais de l’émission publique. Sur ce total, 92,85 actions lakh seront vendues par Anand Rathi Financial Services, jusqu’à 3,75 actions lakh chacune seront vendues par Anand Rathi, Pradeep Gupta, Amit Rathi, Priti Gupta, Supriya Rathi, Feroze Azeez et Rawal Family Trust, agissant par Rakesh Rawal. Un autre investisseur, Jugal Mantri, vendra 90 000 actions via l’introduction en bourse. Selon le projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) déposé par Anand Rathi Wealth, Anand Rathi détient lui-même 12,85 % du capital de la société tandis qu’Anand Rathi Financial Services détient 43,12 % du capital, avant l’introduction en bourse. L’introduction en bourse ne sera qu’une offre de vente (OFS) et, par conséquent, Anand Rathi Wealth ne recevra aucun produit de l’émission.

À la fin de l’exercice 2018-19, Ananda Rathi Wealth avait un actif sous gestion (AUM) de Rs 18 393 crore. À la fin de l’exercice précédent, ce montant est passé à Rs 26 670 milliards. La société a réalisé des bénéfices au cours des trois derniers exercices. À la fin de l’exercice 2018-19, Anand Rathi avait un chiffre d’affaires de Rs 284 crore et un bénéfice net de Rs 58,4 crore. Le même montant est passé à Rs 336 crore et Rs 61,6 crore au cours de l’exercice 2019-2020. Frappée par le covid au cours de l’exercice 2020-21, la société a vu ses revenus chuter à Rs 215,6 crore et le bénéfice net à Rs 45,1 crore. « La baisse de nos revenus d’exploitation et de nos bénéfices est principalement due à l’effet négatif de la pandémie de COVID-19, à une période prolongée de perturbations des activités, à la volatilité des marchés boursiers et à la diminution des sentiments des investisseurs pour de nouveaux investissements dans la phase initiale de la pandémie de COVID-19. », a déclaré la société dans le DRHP.

Anand Rathi Wealth pourrait rejoindre IIFL Wealth Management en tant que seul autre gestionnaire de fortune coté en bourse sur Dalal Street. IIFL Securities a un revenu total de Rs 1 659 crore par rapport à Rs 279 crore d’Anand Rathi Wealth. Le retour sur la valeur nette pour IIFL Wealth s’élève à 13,06 % tandis que pour Anand Rathi, il est de 18,69 %, selon le DRHP.

