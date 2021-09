Anand Sharma dénonce le « hooliganisme » devant la résidence de Kapil Sibal alors que la division du Congrès s’accentue

in

Sibal a déclaré lors d’une conférence de presse que le groupe du G-23 n’était “pas un Jee Huzur 23” et qu’il continuerait à faire valoir ses points de vue et à répéter ses demandes.

Un jour après que le domicile du chef du Congrès Kapil Sibal à Delhi a été attaqué par les travailleurs du parti, pour protester contre ses critiques du haut commandement, son collègue Anand Sharma a soulevé des questions sur le fonctionnement du Congrès et a demandé à la chef de l’AICC, Sonia Gandhi, de prendre des mesures énergiques contre ces impliqué.

« Choqué et dégoûté d’apprendre la nouvelle de l’attaque et du hooliganisme dans la maison de Kapil Sibal. Cette action déplorable jette le discrédit sur le parti et doit être fermement condamnée », a écrit Sharma dans une série de tweets.

« Le Congrès a toujours défendu la liberté d’expression. Les différences d’opinion et de perception font partie intégrante d’une démocratie. L’intolérance et la violence sont étrangères aux valeurs et à la culture du Congrès. Les responsables doivent être identifiés et disciplinés », a-t-il ajouté.

D’autre part, le chef du Congrès Ajay Maken, Sharmistha Mukherjee et le ministre du Chhattisgarh TS Singh Deo ont critiqué Sibal pour avoir remis en question la direction du parti.

Maken a déclaré que des dirigeants comme Sibal ne devraient pas dénigrer l’organisation et ses dirigeants qui leur ont donné une identité politique. Il a allégué que des dirigeants comme M. Sibal démoralisent les cadres du parti qui ont soutenu l’idéologie du Congrès.

Il a dit que c’était Sonia Gandhi, l’actuelle présidente du Congrès, qui avait fait de lui un ministre des syndicats, bien qu’il n’ait aucune formation et expérience organisationnelle.

“Mon appel à M. Sibal et à d’autres comme lui est qu’ils ne doivent pas dénigrer l’organisation qui leur a donné une identité politique en se précipitant de temps en temps vers les médias”, a déclaré Maken à PTI.

Le Congrès a toujours défendu la liberté d’expression. les différences d’opinion et de perception font partie intégrante d’une démocratie. L’intolérance et la violence sont étrangères aux valeurs et à la culture du Congrès. – Anand Sharma (@AnandSharmaINC) 30 septembre 2021

Une autre dirigeante du Congrès, Sharmitha Mukherjee, a tweeté : « De février 2015 au début de 2020, alors que j’étais (très) active au Congrès de Delhi, je n’ai jamais vu M. Sibbal dans un seul programme du DPCC. Il ne s’est jamais rendu dans sa circonscription. Pourtant, il aurait été très désireux de contester le Loksabha 2019, si et seulement si, il y avait un rapprochement avec l’AAP. Je repose mon cas.

Quelques heures après avoir soulevé des questions sur le fonctionnement du Congrès, Sibal a été attaqué mercredi de plusieurs côtés par des membres du parti qui manifestaient également devant sa maison ici.

À la suite du départ de plusieurs dirigeants du Congrès du parti et de son unité du Pendjab dans la tourmente, Sibal a demandé qu’une réunion immédiate du Comité de travail du Congrès (CWC) soit convoquée et s’est demandé qui dans le parti prenait des décisions en l’absence d’un président de temps.

Sibal a déclaré lors d’une conférence de presse que le groupe du G-23 n’était “pas un Jee Huzur 23” et continuerait de faire valoir ses points de vue et de répéter les demandes.

Portant des pancartes “Get Well Soon Kapil Sibal” et brandissant des slogans contre Sibal, les travailleurs du Comité du Congrès de Delhi Pradesh (DPCC) avaient manifesté devant sa résidence de Jor Bagh, affirmant qu’ils étaient “blessés” par ses propos. Les manifestants ont brandi des slogans contre Sibal, lui demandant de « quitter le parti ».

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.