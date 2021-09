Ananth Chaturdashi 2021 : Ganesh Visarjan aujourd’hui – Shubha Muhurat à Puja Vidhi – Voici tout ce que vous devez savoir

Les célébrations à travers le pays se dérouleront différemment en raison de la pandémie en cours (Photo: IE)

Ananth Chaturdashi 2021 : Ganesh Chaturthi, qui a commencé le 10 septembre, est une extravagance de dix jours qui culminera aujourd’hui sur Ananth Chaturdashi ou Visarjan, le 19 septembre. Le 14e jour de la quinzaine lunaire marque la fin de la grande fête hindoue. Le festival qui se concentre sur Lord Ganesha, connu pour éliminer les obstacles et ouvrir la voie à de nouveaux commencements, est observé dans tout le pays, et avec beaucoup de zèle et d’enthousiasme, en particulier dans le Maharashtra et le Gujarat.

Ananth Chaturdashi : Importance

Le 14e jour de la quinzaine lunaire marque la fin de Ganesh Chaturthi sur Ananth Chaturdashi ou Visarjan aujourd’hui, le 19 septembre. Ganesh Chaturthi, qui a commencé le 10 septembre, est l’un des festivals hindous les plus célèbres qui se concentre principalement sur Lord Ganesha, qui est connu ouvrir la voie à de nouveaux départs et aider à éliminer les obstacles dans sa vie. Le festival est célébré avec beaucoup d’enthousiasme à travers le pays, le Maharashtra et le Gujarat en particulier. Maintenant, il est temps pour nous de dire au revoir au Seigneur Ganesha après 10 jours de visite dont le départ est marqué par des processions avant d’immerger la statue dans l’eau.

Ganesh Visarjan au milieu du COVID-19 en Inde

Les célébrations à travers le pays se dérouleront différemment en raison de la pandémie en cours. Les autorités ont demandé aux fidèles d’exécuter Ganesh Visarjan à leur domicile ou dans le centre d’immersion le plus proche au lieu de sortir pour d’autres sources.

Puja Vidhi

Des bâtons d’encens sont allumés le dernier jour de Ganesh Chaturthi, suivis de puja et d’aarti avant de dire adieu au Seigneur Ganesha. après que les fidèles reçoivent les bénédictions du Seigneur Ganesha.

Voici comment les célébrités de Bollywood – Hritik Roshan, Shilpa Shetty Kundra, entre autres, ont célébré Visarjan

Shilpa Shetty Kundra et sa famille ont ramené Lord Ganesha à la maison samedi et ont immergé l’idole de Lord Ganesha dans une baignoire remplie d’eau à la maison même. Hritik Roshan et sa famille ont également fait de même en gardant l’idole du Seigneur Ganesha chez eux pendant un jour et demi suivi d’une immersion pendant Ganpati Visarjan. Les rituels ont été effectués à la maison même compte tenu de la situation de covid. L’acteur et sa famille à cette période de l’année ont adopté une approche respectueuse de l’environnement. L’acteur Hrithik accompagné de ses parents Rakesh Roshan et Pinkie Roshan, de sa soeur Sunaina Roshan, de son ex-femme Sussanne Khan et de leurs fils Hrehaan Roshan et Hridaan Roshan, a été cliqué avec Lord idole de Ganesha avant de l’immerger dans un bain d’eau rempli de fleurs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.