Ananya Panday convoquée à nouveau par la BCN ; La garde à vue d’Aryan Khan prolongée alors que Nawab Malik du PCN tire une nouvelle salve contre l’agence antidrogue

Ananya Panday a été convoquée pour un interrogatoire après que le NCB eut découvert une prétendue conversation WhatsApp entre elle et Aryan Khan.

L’acteur Ananya Panday, qui a comparu aujourd’hui devant le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC) pour un interrogatoire, a été invité à comparaître à nouveau pour un interrogatoire à 11 heures demain. Ananya Panday a atteint le bureau du NCB avec son père Chunky Panday et est partie après environ deux heures d’interrogatoire. Selon certaines informations, le BCN a saisi son ordinateur portable et son téléphone portable pour enquête.

Ananya Panday a été convoquée pour un interrogatoire après que le NCB eut découvert une prétendue conversation WhatsApp entre elle et Aryan Khan. Le NCB avait soumis les discussions à un tribunal spécial du NDPS pour s’opposer à la demande de libération sous caution de Khan. Pendant ce temps, un tribunal de Mumbai a prolongé aujourd’hui la garde à vue de Khan jusqu’au 30 octobre. Khan avait demandé une caution à la Haute Cour de Bombay et le HC entendra son plaidoyer le 26 octobre.

D’un autre côté, Nawab Malik du NCP a tiré une nouvelle salve contre le NCB. Malik a allégué que NCB avait fait « ugahi » (extorsion) des stars de Bollywood aux Maldives. «Après l’affaire du suicide de Sushant Singh Rajput, le NCB a nommé un officier spécial. CBI étudiait l’affaire. Alors que le mystère de la mort restait irrésolu, l’ingérence du NCB a commencé dans l’industrie cinématographique. Rhea Chakraborty a été encadrée à tort, des tentatives ont été faites pour en piéger d’autres aussi », a affirmé Malik.

Malik a en outre déclaré: «Pendant Covid, toute l’industrie (cinématographique) était aux Maldives… L’officier du NCB et sa famille étaient également là. Sameer Wankhede doit s’expliquer sur sa visite à Dubaï et aux Maldives. Nous sommes sûrs que ce « ugahi » s’est produit aux Maldives et à Dubaï et nous vous donnerons bientôt des photos », a déclaré Malik. Wankhede est le chef de zone du NCB.

Auparavant, un tribunal inférieur avait rejeté les demandes de libération sous caution de l’ami d’Aryan Khan, Arbaaz Merchant, et du mannequin Munmun Dhamecha. Les trois hommes ont été arrêtés le 2 octobre par le BCN après avoir perquisitionné le navire à destination de Goa et affirmé avoir saisi de la drogue, dont du charas. Ils sont désormais en détention judiciaire. Alors qu’Aryan Khan et Merchant sont hébergés à la prison d’Arthur Road, Dhamecha est hébergé à la prison pour femmes de Byculla dans la ville. Le trio et d’autres ont été accusés de complot présumé, possession, consommation, achat et trafic de drogues en vertu de la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS).

