Anas Laghari, exécuteur économique de la Super League

19/04/2021 à 22:56 CEST

C’est un nouveau projet de Superliga dirigé par Florentino Pérez a un autre nom de code, qui a travaillé dans l’ombre et c’est véritable exécuteur de tout le nouveau modèle de course. Plus précisément pour trouver le soutien économique qui nous a permis de franchir le pas définitif fait hier soir.

Il s’agit de Anas Laghari, Partenaire de la banque d’investissement espagnole Key Capital Partners, leader européen du marché des actions et qui entretient des relations étroites tant avec le président du club blanc et leader de cette Super League qu’avec le Real Madrid lui-même.

Laghari, originaire du Maroc mais de nationalité française, a été l’un des grands partisans et personne de confiance totale du président blanc. Le meilleur exemple que nous ayons dans le courant réaménagement du Santiago Bernabéu et dont la recherche de financement a été menée par Key Capital Partners, en charge de sélectionner les banques qui financent enfin le grand projet du président réélu du Real Madrid. Il a même été publié que Laghari pourrait être parmi les candidats pour succéder à Florentino Pérez à l’ACS quand il décide également de se retirer et restez en arrière-plan dans l’entreprise de construction espagnole.

Comme cela s’est produit avec le Santiago Bernabéu, Laghari a pris les rênes pour trouver cette première nourriture, entre autres avec la banque JP Morgan, qui ont permis de gérer ces sommes d’argent pour les futures équipes qui participeront à cette compétition. En fait, JP Morgan lui-même est l’une des banques qui ont également accordé le prêt pour le stade de Madrid.

A tel point que, comme annoncé par le “Financial Times”, Anas Laghari sera le futur secrétaire général et sa société Key Capital sera en charge du contrôle de la gestion des droits télévisuels et du sponsoring dérivé de cette nouvelle Super League.. Dans cette même ligne pointe également “Le Parisien” qui coïncide en plaçant Laghari en tant que gestionnaire de la recherche de revenus futurs qui peut générer cette concurrence sous tous ses aspects.