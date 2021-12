Anastacia dit qu’elle ne regrette pas de ne pas avoir d’enfants malgré le fait qu’elle les veuille

C’était sa propre décision (Photo: .)

La chanteuse Anastacia a admis qu’elle n’avait aucun regret de ne pas avoir d’enfants, malgré le fait qu’elle les voulait.

Le hitmaker I’m Outta Love, 53 ans, a partagé avec The Mirror que les enfants sont sa « plus grande faiblesse ».

«Je veux les protéger à tout moment, je veux les rendre heureux et se sentir aimés. Je pense juste qu’ils sont merveilleux », a-t-elle déclaré.

« Je n’ai jamais eu d’enfants mais cela ne veut pas dire que je n’en ai pas voulu, et ce n’est pas non plus un regret. »

La musicienne a été ouverte sur sa décision de ne pas avoir ses propres enfants dans le passé, partageant que malgré sa capacité biologique à porter un bébé, elle voulait se concentrer sur sa carrière au lieu de fonder une famille.

Elle a fait ces commentaires en 2017 alors qu’elle réfléchissait à sa bataille contre le cancer du sein en 2013.

Elle a toujours voulu des enfants, mais ne regrette pas le choix qu’elle a fait de ne pas en avoir (Photo : Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock)

S’exprimant sur le podcast Bizarre Life de The Sun en 2017, la star américaine a admis que même si dans le passé elle « voulait, voulait, voulait » un enfant, elle a pris du recul pour réévaluer quels étaient ses véritables objectifs.

« Je suis consciente de ne pas avoir d’enfant à ce stade de ma vie », a-t-elle partagé.

« Quand j’étais plus jeune, je voulais, donc le mot voulait, voulait, voulait, était là jusqu’à une certaine période où je me disais: » Cela n’arrivera pas. » Du genre : « Imaginez-vous avoir un enfant en ce moment ? »

L’ancienne candidate de Strictly Come Dancing – qui a eu un cancer du sein à deux reprises et a subi une double mastectomie – a précisé que ne pas avoir d’enfants est «un choix réel» pour elle et n’est pas influencé par son âge.

Elle devrait prendre la route l’année prochaine pour une nouvelle tournée (Photo: WireImage)

«Je ne me sens pas moins femme en n’ayant pas d’enfant.

« Je me sens plus comme une femme en me donnant les moyens de faire ce qui est bon pour moi. »

Elle a dit qu’elle avait trouvé le travail de ses rêves, « et certaines personnes ne le trouvent jamais », alors elle ne veut pas être « gourmande ».

Ailleurs dans sa conversation avec The Mirror, la chanteuse Left Outside Alone a donné aux lecteurs un aperçu de sa vie personnelle et de qui elle est à la maison sans les caméras, les paillettes et le glamour.

Elle a révélé que son surnom est « Stage » parce que c’est ainsi que sa grand-mère l’appelait toujours parce qu’elle pensait qu’elle « appartenait à la scène ».

Et aussi célèbre soit-elle, lorsqu’il s’agit de sa soirée parfaite, Anastacia est comme nous tous, car elle a dit que sa nuit idéale serait de « commander de la nourriture chinoise ou thaïlandaise et de la manger devant la télévision ».

La chanteuse a parlé de ses problèmes de santé, y compris de sa chirurgie du cou (Photo: Instagram)

« Je m’asseyais sur le tapis et regardais une série ou un film avec ma famille. »

Sur une note plus profonde, lorsqu’on lui a demandé quelle était la chose la plus courageuse qu’elle ait jamais faite, elle a dit que les gens considéreraient beaucoup de choses qu’elle a faites comme « courageuses » mais, pour elle, elle a simplement pensé « Qu’est-ce que je vais faire d’autre ? »

Elle a évoqué sa double mastectomie, sa maladie de Crohn, sa chirurgie cardiaque, sa chirurgie du cou et une longue liste de procédures médicales, qu’elle considère comme faisant partie de la « survie ».

Elle a également rendu hommage à ses parents pour lui avoir appris à « ne pas juger les gens sur leur apparence » et à « ne pas se marier pour de l’argent ».

Oh, et elle a également été licenciée de l’un de ses premiers emplois en tant que réceptionniste dans une clinique de soins du visage et de massage parce que sa voix était «trop forte» pour «l’environnement calme».

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



L’icône des années 90 s’apprête à entreprendre sa tournée du 20e anniversaire en Europe et au Royaume-Uni.

Bien nommée la tournée « I’m Outta Lockdown », elle se produira à travers le continent pour ravir les fans avec ses plus grands succès.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : À All the Boys, la star Jordan Fisher et sa femme Ellie annoncent qu’elles attendent leur premier enfant avec une vidéo émotionnelle



PLUS : Jessie J « pleure pour s’endormir » après une fausse couche déchirante





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();