Anastacia sur ses chansons qui sauvent des vies, l’autotune et le cancer

Bienvenue dans les grandes questions de Metro.co.uk, où nous posons, enfin, les grandes questions (et les plus petites aussi) et cette semaine, nous plongeons profondément avec Anastacia, qui, franchement, n’est certainement pas hors d’amour, malgré ce que suggère la chanson.

La semaine dernière, nous avons discuté avec la comédienne Katherine Ryan de sa carrière, des critiques en ligne et, bien sûr, de Pete Davidson et Kim Kardashian.

Aujourd’hui, nous vous apportons l’icône absolument des années 90, Anastacia, où, pour un jour dans votre vie, elle réfléchit sur ses décennies dans l’industrie de la musique, le pouvoir que ses paroles ont eu sur les gens, ainsi que ses propres batailles et problèmes de santé dans le aux yeux du public, alors qu’elle entame sa tournée du 20e anniversaire en Europe et au Royaume-Uni.

Félicitations pour la tournée anniversaire! Qu’est-ce que ça fait d’être de retour ?

J’essaie toujours de me dire « est-ce que ça se passe vraiment, avons-nous juste mis des dates sur l’affiche ? » Je dirai que mon 20e anniversaire était en 2020 et évidemment rien ne s’est passé, avec tout le monde, mais mon manager est toujours tellement déçu que cela ne s’est pas produit. Il continue littéralement à l’appeler le 20e anniversaire. Je suis genre, mec… il y a deux ans.

Il a dû le réserver cinq fois. C’est juste une partie de ce que tout le monde a fait.

Nous prétendons que les deux dernières années ne se sont pas produites…

Quand cela a commencé à se produire, j’ai pensé que nous pourrions être en lock-out pendant un petit moment. C’est un rockeur à l’ancienne et il dit ‘non, ça va exploser’.

La star est de retour sur la route (Photo : Jack Alexander)

C’est trippant de penser que je serai en tournée l’année prochaine. C’est excitant, je vais faire des émissions de deux heures. J’ai peut-être besoin d’un autocue… la peur de tout ça !

Nous voyons tellement de nos artistes préférés revenir sur scène, qu’attendez-vous de voir quand vous regardez vos fans ?

C’est vraiment amusant parce qu’au cours de ma carrière, j’ai vu mes fans être des enfants, grandir, devenir des gens d’affaires, se marier, avoir des enfants, divorcer, amener les enfants à des spectacles.

Cela fait longtemps et il y a eu des fans fidèles qui apparaissent toujours. en fait, je viens de voir la photo d’un couple merveilleux – ces deux belles femmes qui se sont rencontrées en tant que fans à moi. Ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux et viennent d’avoir leur première petite fille. Choisis l’amour. C’était tellement heureux de voir.

Vous êtes un entremetteur !

Je sais, même si ma chanson dit que je n’ai plus d’amour, apparemment…

Est-ce la chanson qui fait sortir tout le monde de leur siège

Je pense que cela et quelques autres définitivement, Un jour dans ta vie, laissé seul dehors, payé ma cotisation, pourquoi m’as-tu menti. Beaucoup de mes chansons ont beaucoup de rythme et de fun, je ne suis pas connu comme chanteur de ballades, donc beaucoup de mes chansons que je chante sont plus rapides mais immédiatement Left Outside Alone et One Day In Your Life et Je suis Outta Love je dirais, criant la plupart des chansons.

Quelle est ta chanson préférée à interpréter ?

Je suis très reconnaissant d’aimer toujours la première chanson qui a commencé ma carrière [I’m Outta Love], autant que je l’aimais quand je l’ai chanté pour la première fois. Je ne déteste pas la chanter, je ne dis pas » ugh, mon dieu, je dois encore chanter cette chanson ce soir « . Je l’aime. Je ressens toujours une grande énergie. Je ne m’ennuie pas.

C’est toujours à 100% dans chaque set parce que c’est la chanson pour laquelle je suis même sur scène. Si vous ne voulez pas l’entendre, sachez qu’il sera probablement là-dedans et c’est à ce moment-là que vous pourrez aller aux toilettes.

Comment avez-vous remarqué l’évolution de l’industrie musicale en vingt (deux) ans ?

J’ai un peu vu le rock s’estomper, parce que MTV est parti et différentes choses qui se sont estompées dans notre industrie lentement, pas de manière négative, juste c’est passé au second plan, ainsi que le hip hop et le rap.

Je ne sais même pas comment vous appelleriez la musique d’aujourd’hui, un peu d’autoréglage, qui est au centre de ce qu’est la musique. Et le marché latin est devenu inconditionnel. C’est le plus grand changement que j’ai vu, si vous allez des décennies.

Je n’ai pas suivi ces traces, je fais toujours la même musique que je fais, de la même manière et j’ai toujours des gens qui viennent à mon concert qui veulent voir ça.

Je n’ai pas besoin de suivre ce qui est populaire parce que je ne le ferais pas très bien. Je ne suis pas latin, je ne veux pas mettre ma voix en autoréglage, mais j’aime ce qu’il y a là-bas. Je l’apprécie toujours, je l’embrasse toujours, mais ce n’est tout simplement pas ma voie directe.

Je ne peux même pas t’imaginer en autotune

J’ai essayé de chanter avec en studio une fois. Ouah ! Je ne sais même pas quelle note j’étais censé chanter.

S’il doit être mis pour une raison quelconque, il le sera après. Je ne peux définitivement pas chanter en direct avec ce chiot.

Vous venez de gagner The Masked Singer Australia en tant que Vampire, cela ressemblait à un voyage !

Anastacia a remporté The Masked Singer en Australie (Photo: Instagram/Ten)

Mec, j’ai adoré. Quand je dis que j’ai adoré, je n’avais aucune idée de ce que je faisais en même temps. Je n’avais aucune idée de qui était dans l’émission, je n’avais pas le droit de parler, je pouvais parler à mon agent de sécurité, je parlais directement aux chefs de département.

Mon costume était si lourd et je venais de subir une opération au cou, je n’aurais pas pu faire un chemin plus difficile à parcourir. Remplaçons deux disques puis allons chercher un costume vraiment lourd.

Ils ont dit que les costumes sont vraiment légers et mon médecin a dit » s’il vous plaît, faites-vous opérer avant de faire ce spectacle, cela ne l’aidera que si vous vous faites opérer, nous devons garder cela aussi fort que possible « . J’ai eu le temps approprié, puis j’étais dans ce costume.

Chaque fois que j’ai fait la série, à chaque fois que c’était, c’était sporadiquement si vous réussissiez, partout, j’ai adoré chaque minute, c’était l’état altéré le plus étrange dans lequel vous puissiez être.

J’ai essayé de ne pas chanter comme moi au début, mais c’était tellement difficile de chanter en général, que je ne sonne déjà pas comme je le faisais. Je ne peux même pas obtenir des notes aiguës comme je le souhaite. Je m’entendais bien la chanter, mais une fois que j’ai enlevé mon chapeau, c’est tellement plus facile à chanter, tout était beaucoup plus net.

Est-ce que je dirais que je le referais ? C’est possible mais je ne veux pas devenir ‘la chanteuse masquée, oui elle est de nouveau dedans’, mais c’était tellement génial, je n’avais aucune idée de qui était quelqu’un d’autre.

Avec votre accent, cela rétrécit sûrement le champ lorsque vous jouez en Australie…

J’ai essayé, je serais comme [puts on English accent]. Ne parle pas. Cela ne m’arrive généralement pas très souvent.

Vous avez parlé ouvertement de vos batailles pour la santé dans le passé, vous avez reçu un diagnostic de cancer du sein à deux reprises et vous avez la maladie de Crohn. J’imagine que vous auriez toujours des fans vous remerciant pour votre honnêteté à propos de tout ce que vous avez vécu ?

Les fans apprécient mon honnêteté et ma franchise. Je ne sais pas si j’ai pensé aux répercussions de faire des trucs comme ça, je viens de le faire. Je ne pensais pas « Est-ce que ça va ruiner ma carrière et je ne chanterai plus jamais? » Je pense que c’est peut-être ce que les gens pensent quand ils ne veulent pas parler de choses.

Je pensais qu’il y avait tellement de choses que je ne savais pas sur certaines choses, sur la santé ou la maladie de Crohn. Si je ne sais pas, le savez-vous ? C’est pourquoi je voulais en parler.

Je suis probablement plus célèbre pour avoir un cancer du sein [laughs], à peu près égal au chant. Si cela a changé les gens et leur a sauvé la vie et trouvé des choses tôt et les a rendus beaucoup plus hypervigilants à propos de leur santé, alors je pense qu’en parlant j’ai aidé.

La star a été ouverte sur ses batailles pour la santé (Photo: .)

Voir les gens être ouverts et honnêtes au sujet des problèmes de santé mentale a aidé à sauver des gens dans leurs luttes ; voir de jeunes artistes parler de « ce n’est pas facile pour moi non plus ».

« Ça a l’air si facile quand Anastacia le traverse », vous plaisantez ? C’était terrible mais il faut trouver quelque chose de positif et un moment d’humour et moi, la plupart du temps, je trouve de l’humour dedans, pas en riant pour se moquer, en riant pour trouver le positif. Pour trouver la lumière parce que le rire est léger et le négatif est sombre.

Quand j’ai prononcé le mot cancer, c’était un mot tellement difficile à dire. Les trois premières lettres sont si faisables. Au lieu de dire « J’ai un cancer », je dirais « J’ai des seins toxiques… » qui sera probablement le titre. Tirer! Je savais que j’allais te donner un bon titre.

Je suis très reconnaissant. Si mon honnêteté aidait une autre personne, je le referais encore et encore.

Avec plus d’artistes qui s’ouvrent ces jours-ci, pensez-vous que vous auriez fait quelque chose de différent si vous aviez trouvé la gloire maintenant ?

Je n’étais pas ouvert et honnête parce que les gens ne l’étaient pas, je pense toujours que quand je parle aux gens du certain pourcentage de personnes qui ont un cancer du sein, ils ne connaissent toujours pas les statistiques. Attrapez-le tôt, les enfants, mais n’allez pas chez le médecin. Loin des regards, loin des esprits, beaucoup de gens aiment vivre de cette façon, ce qui est beaucoup plus facile que de vivre dans la réalité les pieds sur terre.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Je pense que c’est vraiment merveilleux que les gens parlent de difficultés, en particulier de santé mentale. Avec les enfants, la vie qu’ils doivent vivre avec ces ordinateurs, trempés et immergés dans les goûts et les cœurs et la gratification de tant de manières différentes. Je n’ai pas vraiment eu à gérer ça en grandissant.

Le niveau de stress ayant tout le monde dans votre espace car il y a une caméra partout, il y a vraiment beaucoup de pression. Je suis content que des artistes dans la vingtaine parlent de leurs difficultés non seulement parce qu’ils sont dans l’industrie, parce que c’est là.

Je reçois des enfants qui disent « Je voulais me suicider ». Quand j’étais en Australie, quand j’ai fait ma tournée, j’ai eu deux personnes distinctes qui ont dit la chanson Stay que j’avais écrite à propos du deuxième cancer que j’ai eu, sur l’album Resurrection, qui était que je ne voulais pas mourir, ils avaient tous les deux, en différents endroits sur leur corps, tatouages [about the song].

Ils ont dit ‘J’allais [take my life] et j’ai écouté cette chanson et ça m’a fait savoir que je ne peux pas, il y a d’autres choses pour lesquelles rester ici. Je sais que c’est dur, mais je vais rester ». Hurler quand je regarde cette fille, [who wanted to take her life] parce que c’est dur. Je suis tellement content que tu sois là. Je suis tellement content que tu aies accroché là-dedans. Si vous pensez, le soleil se lève et le soleil se couche ; c’est juste un instant.

Le week-end d’Anastacia :

C’est samedi qu’est-ce que tu fais ?

J’espère jouer la nuit pour un grand spectacle à guichets fermés.

Je me réveille vers 14 heures de l’après-midi, parce que j’aurai fini un spectacle, donc ma vie normale n’est pas une personne du matin.

Ma vie professionnelle consiste à dormir, à me lever, à prendre un café, à prendre une barre protéinée, un petit déjeuner, puis à passer à la balance, à tout recommencer.

j’en fais habituellement trois [days] allumé, trois éteints. Chaque jour est un samedi pour une rock star.



PLUS : Les grandes questions : Matt Edmondson de Radio 1 sur le pouvoir d’être ouvert sur la santé mentale : « C’est une guérison de partager ce genre de choses »



PLUS : The Big Questions : The Wanted sur des rumeurs folles, se réunissant pour Tom Parker – et leur groupe secret WhatsApp

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();