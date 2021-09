Anastasia Karanikolaou mannequins, prouve qu’elle est amie Kylie Jenner

Au cas où vous ne la connaissiez pas encore, Anastasia Karanikolaou est l’une des meilleures amies du célèbre femme d’affaires, maquette et socialite mondain Kylie Jenner et cette fois elle a montré qu’elle est au niveau de son amie en termes de la modélisation et beauté.

C’est ce qu’il a fait via son Instagram officiel avec un ensemble de photographies Dans laquelle elle apparaît vêtue d’une jolie tenue décontractée mais élégante composée d’un chemisier noir et d’un pantalon fait d’un tissu très intéressant, ainsi que d’un imprimé créatif très large mais en même temps serré dans le dos.

Il ne fait aucun doute qu’Anastasia est belle et dans chacun des instantanés lui a fait les cheveux ses yeux beau visage et son silhouette Ils semblaient pratiquement parfaits, un plaisir visuel qui ne pouvait être ignoré et qui était partagé par les internautes lorsqu’ils l’observaient.

Ce divertissement a réussi à obtenir plus de 460 000 likes, de bons chiffres qui vous permettent de continuer à travailler plus facilement avec les marques avec lesquelles vous collaborez en ce moment, dans ce cas c’est Tourner, une entreprise de produits de maquillage et de beauté.

Il a également partagé qu’il faisait un tour dans sa voiture pour capturer son beau visage avec l’appareil photo de son téléphone portable et le partager avec nous afin que nous puissions l’accompagner dans sa vie de tous les jours.

Anastasia Karanikolaou modélise et montre qu’elle est au premier niveau.

Être une Influenceuse, être en communication constante avec ses fans lui permet de créer une communication directe avec eux et ainsi de pouvoir recommander des produits qu’elle juge elle-même bons car il faut d’abord l’avoir essayé pour donner une bonne recommandation.

C’est ainsi que la meilleure amie de Kylie Jenner est venue nous surprendre une nouvelle fois avec son incroyable façon de modeler et de montrer qu’elle est à un niveau aussi élevé que n’importe lequel de ses amis et collègues, même si on peut dire qu’il y a une bonne différence entre les nombre de personnes qui la connaissent.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous les moments où Anastasia Karanikolaou apparaît avec sa meilleure amie Kylie ou lorsque des nouvelles intéressantes arrivent à son sujet, ainsi que bien sûr lorsqu’elle télécharge ces photos séduisantes.

Alphonse Tirado

J’ai un diplôme en architecture et j’ai plus d’un an d’expérience dans le reportage sur des émissions pour Show News of El Debate, spécialisé dans la création de contenu lié aux modèles internationaux, aux influenceurs Instagram, aux actualités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma , séries , littérature et plus encore. Compte tenu de l’expansion de Grupo El Debate, j’ai rejoint l’équipe qui allait lancer Show News. Depuis que je suis sur la page, j’ai suivi diverses formations et cours, tels que le cours de référencement, le cours de propriété intellectuelle, le cours sur les outils de vérification, le cours Google Trends, le cours Google Earth et je continue d’apprendre constamment.

