Anastasia Kvitko a décollé les intérieurs pour une nouvelle session

Taille étroite et hanches larges sont deux des caractéristiques qui définissent la coquette Anastasia Kvitko, la célèbre maquette et célébrité russe qui continue de gagner des millions avec ses nouvelles photos, comme celle qu’elle vient de partager sans porter d’intérieur.

Dans ces nouvelles photos Anastasia Kvitko elle porte une robe qui attire immédiatement le regard, de par ses couleurs.

C’est une combinaison de plusieurs couleurs, pour certains cela pourrait leur rappeler une œuvre de Picasso pour ses tons et son design cubiste, la robe de « La Russe Kim Kardashian » comme on l’appelle aussi, est à manches courtes et longues.

Seulement qu’il a un petit détail que lorsque nous nous retournons, c’est quand nous pouvons l’admirer, comme indiqué dans sa deuxième image.

On y voit Kvitko posant par derrière, montrant ses énormes charmes de dos ainsi que sa taille minuscule.

C’est parce que la robe de Anastasie Kvitko Il a une large ouverture dans le dos, à tel point qu’il dévoile une partie de ses énormes charmes, grâce à son soutien de ses cheveux, cette partie de son corps peut être parfaitement contemplée.

Le design que porte Anastasia fait partie de la collection Fashion Nova, une marque de vêtements avec laquelle elle travaille depuis longtemps ainsi que d’autres personnalités Internet telles que Demi Rose et Kimberly Loaiza.

Ces images font partie d’une séance photo coquette qu’ils ont prise d’elle, c’est sûrement le même endroit où nous l’avons vue dans d’autres de ses publications avec des tenues différentes.

Cette beauté fait partie des mannequins Instagram qui ont déménagé aux États-Unis pour profiter de sa carrière de mannequin, parmi lesquelles la célèbre mannequin britannique Demi Rose ainsi que la flirt mexicaine Yanet García.

Ce dernier compte 2,3 millions d’adeptes de Kvitko, sa popularité est à égalité malgré des activités différentes, ils conviennent que tous deux ont des comptes dans OF, en plus de collaborer avec certaines entreprises de mode.

Étant tous deux étrangers, la possibilité de réussir aux États-Unis était quelque peu limitée, mais grâce à leur popularité dans les réseaux sociaux, ils ont réussi à se démarquer sur Instagram et ils le feraient sûrement n’importe où dans le monde.