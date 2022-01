Anastasia Kvitko a montré ses courbes avec un petit bikini

Anastasia Kvitko prend un bain de soleil dans un petit maillot de bain | Instagram

Profitant du soleil et du beau temps sur la plage, la mannequin et célébrité russe Anastasia Kvitko a décidé de bronzer un peu, grâce à un petit Maillot de bain il portait.

Étant l’une des personnalités préférées d’Internet, cette influenceuse coquette née à Kaliningrad, en Russie, a conquis le cœur non seulement de ses compatriotes, mais aussi des États-Unis et de certaines régions d’Amérique latine.

Ceci étant très facile à identifier dans leurs publications, puisque dans les cases de commentaires de chaque photo ou vidéo, nous pouvons apprécier différents langages qui mettent en valeur sa beauté et expriment son grand amour.

Sûrement cette photo Anastasia Kvitko Il l’a partagée sur son propre compte Instagram, alors ses fans ont pris l’image et l’ont partagée sur un compte dédié exclusivement à sa beauté.

Ce maillot de bain n’était apparemment qu’une seule pièce que grâce au design, vous pouviez voir certaines parties de sa silhouette exquise, la couleur était d’un argent saisissant et lorsque vous vous asseyiez sur le dos, vous pouviez admirer complètement sa beauté et ses énormes charmes plus tard.

Anastasia Kvitko est connue sous le nom de Kim Kardashian russe | Instagram anastasiya_kvitko

Dans l’image, nous trouvons Kvitko près de la plage et de quelques vagues, curieusement, elle est assise les jambes légèrement ouvertes, car son maillot de bain en argent est un peu perdu parmi ses charmes.

Cela fait 13 heures que cette photographie a été partagée avec 6 484 et 161 commentaires, le compte compte plus de 609 mille followers, d’où le fait qu’il a peu de réactions contrairement à son compte officiel où il compte 12,2 millions de followers sur Instagram.

A plusieurs reprises la belle mannequin a également été comparée à Demi Rose qui, comme elle, est une célèbre mannequin Internet, mais elle est d’origine britannique.

Anastasia Kvitko Elle a également été comparée à la célèbre femme d’affaires et ex-femme de Kanye West, en effet les internautes l’appellent « La Russe Kim Kardashian », il en est de même avec Joselyn Cano qui a perdu la vie il y a un peu plus d’un an.

Constamment ce mannequin russe coquette laisse ses fans avec de grandes envies de la voir dans plus de photos et vidéos où elle exhibe ses charmes et sa silhouette ronde, elle profite toujours de ses réseaux sociaux pour chouchouter ses followers et continuera sûrement à le faire car elle a un excellent chemin à parcourir.