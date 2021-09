Anastasia Kvitko avec une jupe moulante met en valeur d’énormes courbes

L’un des modèles les plus coquette est la belle russe Anastasia Kvitko a partagé un vidéo dans lequel il montrait son énormes charmes avec une tenue moulante, soulignant ses courbes comme d’habitude.

C’est une coutume très agréable pour ses followers, d’ouvrir son compte Instagram et de retrouver les publications de ce flirt modèle russe qui a volé tant de soupirs à ses disciples.

Cette belle célébrité porte une tenue blanche, celle-ci se compose d’un top est un modèle que l’on appelle paysanne, les manches sur les côtés tombent sur ses épaules ce qui lui donne une touche non seulement révélatrice mais aussi espiègle.

Ses charmes ressortent avec ce haut car le haut est un peu court donc on en voit un peu plus de la moitié.

Quant à la jupe qui arrive juste à la taille, elle est assez moulante, exhibant son énorme charme postérieur, sans aucun doute cette beauté d’origine russe n’a fait que faire hypnotiser ses millions d’adeptes.

L’endroit où Anastasie Kvitko Elle est dans une cabane, au début de la vidéo elle pose depuis la terrasse avec une vue spectaculaire, parmi les pins et les montagnes, elle mentionne qu’elle aime être entourée par la nature accompagnée de sa boisson préférée dont elle fait constamment la promotion.

Dans une partie de la vidéo, elle apparaît en regardant par le balcon et dans une partie, vous pouvez voir certaines pièces sur le côté, elle profite donc d’un bel hôtel, sans aucun doute cette beauté apprécie chaque endroit qu’elle visite.

Bien qu’elle n’ait pas mentionné où se trouvaient nombre de ses followers, elle en compte actuellement 12,2 millions, cela ne leur a pas semblé important car elle montre ses courbes et ses silhouette exquise.

Avec près de 200 000 cœurs rouges et près de 700 commentaires qu’il a reçus Anastasia Kvitko dans lequel la plupart d’entre eux ne sont que des emojis cardiaques et aussi certains qui sont les plus graphiques avec des mots qui feraient rougir n’importe qui.