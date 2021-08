in

Anastasia Kvitko brandit ses breloques avec une paire de bretelles ! | Instagram

Ce qui a retenu l’attention des internautes, c’est que le énormes charmes d’Anastasia Kvitko peut être soutenu par quelques petites bandes, qui semblent sur le point de se briser.

La belle maquette d’origine russe, partageait une vidéo il y a quelques heures où il apparaît en profitant d’un magnifique paysage entre de petites dunes de sable et une mer saisissante en arrière-plan ainsi que la plage.

Cependant, ce qui a le plus retenu l’attention de ses followers, c’est sa tenue, ceci car la belle célébrité est apparue avec un look plutôt décontracté, un short en jean, des tennis blanches avec des chaussettes et un haut à micro-bretelles qui les soutient à peine.

A lire aussi : Elsa Jean en robe noire ajustée surprend ses fans

Anastasia Kvitko Il a immédiatement attiré l’attention, ceci car il était évident qu’il ne portait rien sous ledit haut qui couvrait à peine ses charmes, il était inévitable qu’ils dépassaient au-dessus de la coupe de son cou ce qui était quelque chose de prononcé qui les aidait beaucoup.

Pour rendre le modèle russe coquette encore plus accrocheur, elle avait des détails en dentelle sur son haut qui d’ailleurs était ouvert par l’avant et ne collait qu’un peu à ses charmes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Dans sa vidéo, elle faisait la promotion d’une boisson célèbre que, en plus d’elle, d’autres personnalités des réseaux sociaux ont apprécié à plus d’une occasion, notamment Kimberly Loaiza et Lizbeth Rodríguez.

Cela peut vous intéresser : Kim Kardashian apparaît avec des paillettes, elle pose sans rien dessus !

Il y a un jour, il a rendu publique cette vidéo séduisante et révélatrice. Elle compte actuellement plus d’un million et demi de vues, elle compte également 885 commentaires, dont certains affirment que Anastasie Kvitko Elle est comme une belle Barbie.

A lire aussi : Dorismar sur la plage porte un maillot de bain et a failli l’enlever !

Grâce à ses courbes énormes, plusieurs internautes ont décidé de la surnommer “La Russe Kim Kardashian“honorer ce surnom, malgré le fait que dans une interview il a admis qu’il n’aimait pas les comparaisons qu’ils ont faites entre les deux, affirmant qu’ils étaient complètement différents.

Très belle et précieuse “,” J’aime tes cheveux “, ” Toujours une belle fille “, ont écrit certains fans.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Cette beauté née à Kaliningrad, en Russie, a déménagé aux États-Unis il y a quelques années, dans le but de devenir un modèle célèbre qu’elle a réalisé et pas seulement cela, Kvitko est aussi une femme entreprenante, quand elle vient de commencer avec son compte de Instagram a également lancé un joli calendrier qui est devenu le favori de certains internautes.