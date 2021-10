Anastasia Kvitko dans le style de Kim Kardashian avec une seule pièce | .

Quelque chose qui a caractérisé ces deux belles femmes sont leurs courbes, alors maintenant qu’Anastasia Kvitko est apparue sur une photo portant ses charmes dans le style de Kim Kardashian certains fans ont immédiatement été ravis de la voir.

Pour dire la vérité à la belle et populaire modèle Anastasia Kvitko Elle est surnommée « The Russian Kim Kardashian », précisément à cause de la prétendue similitude que ses courbes ont avec celles de l’ex-femme de Kanye West.

A noter qu’entre les deux il n’y a aucune ressemblance physique et ni dans leurs charmes, il s’agit simplement d’une référence qui se fait avec les mannequins qui se démarquent dans leurs pays comme Kim Kardashian.

Dans la photo Partagée par les fans de la coquette Anastasiya Kvitko comme vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux, elle apparaît posant sur le dos, vêtue d’une combinaison noire à manches courtes et d’une paire de bottes hautes qui semblent être en cuir.

Quant à Kim Kardashian, elle a surpris il y a quelques semaines avec un look un peu similaire à celui du mannequin russe, sauf qu’elle avait le visage couvert et que les bottes qu’elle portait faisaient partie du même look que sa tenue, en plus de porter une sorte de cape.

Anastasia Kvitko dans le style de Kim Kardashian avec une seule pièce | Instagram anastasiya_kvitko

Depuis que Anastasia Kvitko a commencé à devenir populaire grâce à son contenu Instagram, des comparaisons avec d’autres modèles célèbres ont immédiatement commencé à émerger.

Il a également été étroitement associé à Demi Rose, la célèbre mannequin britannique qui a conquis des millions d’internautes, également pour ses courbes saisissantes comme Kvitko.

D’après ce que l’on peut voir sur l’image, la jeune femme née à Kaliningrad, en Russie, posait dans un bel endroit avec une piscine intérieure et des lumières qui éclairaient la nuit.

L’image ne semble pas être actuelle car elle porte ses cheveux en brun et actuellement Anastasia les porte dans une teinte plus claire.

Sans aucun doute, Kim Kardashian continue de créer une tendance que suivent d’autres personnalités, même s’il faut noter qu’on vient de mentionner que la photo de Kvitko n’était pas d’actualité, à la place celles de la soeur de Kylie Jenner datent d’il y a quelques semaines.

Anastasia Kvitko compte actuellement 12,1 millions de followers sur son compte officiel, tandis que Kim Kardashian West dépasse les 258 millions de followers sur l’application Instagram, la croissance accélérée qu’elle a intimidée sûrement d’autres personnalités Internet.