Anastasia Kvitko dans une robe met en valeur ses énormes charmes

Anastasia Kvitko porte la plus petite robe de son placard

Dans ces dates de décembre, les tons des vêtements qui ressortent le plus sont l’or, le rouge et le blanc, dans le cas d’Anastasia Kvitko, l’or est devenu son allié, grâce au fait qu’avec un Robe dorée a mis en valeur non seulement sa beauté mais aussi son charmes énormes!

Régulièrement, cette beauté et influenceuse russe a été présentée sur les réseaux sociaux comme modèle sinueux, il ne fait aucun doute que les silhouettes volumineuses sont devenues la nouvelle mode et tendance Anastasia Kvitko et d’autres stars des réseaux les protagonistes de cette tendance.

Le 22 août, un compte Instagram dédié exclusivement au partage de contenu de la Russe Kim Kardashian, comme elle s’appelle aussi Kvitko, a partagé une photo où cette beauté apparaît vêtue d’une tenue impressionnante.

Malheureusement, on ne sait pas qui était le créateur de cette belle pièce ni où il l’a acquise, sûrement plus d’un de ses fans aurait été ravi d’acquérir ladite micro robe.

Le design est évidemment serré, en haut on voit un bustier avec un « col en V » donc c’est charmes énormes Ils ont immédiatement attiré l’attention, cette pièce est sûrement courte sous ses charmes ultérieurs.

Anastasia Kvitko montre toujours ses énormes charmes avec tout ce qu’elle porte | Instagram anastasiya_kvitko

La base de la robe est beige avec des détails ornementaux en or, ces chiffres attirent tous les regards sur place.

Il ne fait aucun doute que vous pourrez trouver le meilleur contenu du modèle russe dans ce compte, qui compte déjà plus de 606 000 abonnés et un total de 817 photos, malgré le fait que dans le compte officiel de Anastasia Kvitko compte plus d’un millier de publications.

C’est probablement parce qu’ils sélectionnent avec soin le contenu à partager, n’ayant de qualité que dans les photos qui apparaissent dans les publications.

Parce que cette beauté aux proportions énormes repose dans un confortable fauteuil noir, les jambes croisées, nous n’avons pas le droit d’admirer pleinement la pièce qu’elle porte, malgré cela, ce que nous pouvons voir est plus que magnifique.

Les couleurs or, café, beige et toute la gamme de cette tonalité sont vues en continu dans le compte officiel d’Anastasiya Kvitko, il semble que ce soit sa palette de couleurs préférée, qui bien sûr n’est pas la seule, mais la plus récurrente d’entre elle publications coquettes.