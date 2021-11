Anastasia Kvitko dessine des courbes sexy avec un body blanc

Anastasia Kvitko décrit sa silhouette exquise avec une seule pièce | Instagram

Le mannequin connu sous son surnom de « Kim Kardashian russe » Anastasia Kvitko a partagé une photo où elle porte son habit habituel. silhouette exquiseSeulement cette fois, elle porte une combinaison blanche.

Malgré le fait que cette belle influenceuse née à Kaliningrad, la Russie n’exhibe pas sa belle peau bronzée comme d’habitude car elle a décidé de porter un vêtement qui couvre presque tout son corps, malgré cela Anastasia Kvitko tomber amoureux de ne décrire que votre corps.

Il s’agit de la publication la plus récente de son compte sur Instagram, depuis trois jours ses followers attendent de lui de nouveaux contenus dragueurs.

Dans l’image, malgré qu’elle soit assise, ses courbes peuvent être admirées, précisément à cause de cette pose dans laquelle elle se trouve, elles semblent encore plus saillantes que si elle était faite de peau.

La célébrité russe séduisante porte un une pièce blanche Manches longues sans bretelles, cette coupe atteint juste au milieu de ses énormes charmes, le design a un imprimé noir qui semble être de grandes taches, mais la couleur prédominante est le blanc.

Sur l’image, on peut voir une énorme ressemblance avec le mannequin britannique Demi Rose, avec qui elle aura sûrement été comparée ou peut-être confondue à plus d’une occasion.

Le vêtement que vous portez fait partie de la collection de la marque Fashion Nova avec laquelle les deux Anastasia Kvitko Alors que la belle Demi Rose et d’autres personnalités d’Instagram y travaillaient, sa renommée est sans doute devenue mondiale.

Sept heures après sa publication, la photographie de Kvitko compte déjà 82 ​​565 cœurs rouges et les commentaires qu’il ne pouvait manquer s’élèvent à 1 366 au total.

Avec ses hanches larges et sa taille fine, cette beauté n’a fait que voler des soupirs, l’un après l’autre et amener ses abonnés à écrire certains de leurs fantasmes s’ils étaient devant elle.

Actuellement Anastasiya Kvitko, comme vous la retrouvez également sur ses réseaux sociaux, porte ses cheveux plus clairs, c’est une sorte de blonde avec une touche de ton doré et miel, rehaussant ses beaux traits.

Cette publication particulière est déjà de 1 058 et compte, sûrement dans quelques jours, il publiera à nouveau du nouveau contenu, pour ses fans plus ils sont révélateurs, mieux c’est, bien que pour cela il ait son compte dans Only, où il publie sûrement des photos montrant plus peau.