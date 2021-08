in

Anastasia Kvitko du gymnase utilise la plus petite chose dans le placard | Instagram

Le plaisir des adeptes de voir plusieurs Des modèles Instagram est quelque chose d’assez particulier, mais ils ont souvent tendance à en avoir gâté, comme c’est le cas d’Anastasia Kvitko qui continue sans aucun doute de surprendre tout le monde, surtout lorsqu’elle montre un peu plus de peau dans ses photos.

Le modèle d’origine russe est apparu dans un photo dans laquelle elle porte une tenue de sport, sûrement quand vous avez entendu cela, vous avez immédiatement commencé à soupirer et vous le ferez encore plus quand vous saurez quel genre de vêtements la belle célébrité portait.

Anastasie Kvitko Comme elle le lui dit aussi, le nom avec lequel vous la retrouverez justement sur ses réseaux sociaux, elle a décidé d’utiliser les plus petits objets de son placard pour aller à la gym.

Comme vous le savez bien, cette beauté russe a une silhouette unique, voluptueuse et saisissante, c’est pourquoi elle a été baptisée du nom de “La Russe Kim Kardashian“.

Deux petites pièces avec lesquelles elle porte, bien qu’à vrai dire tout vêtement qui Anastasia Kvitko portez-le aura l’air petit grâce à ses énormes breloques

A l’étage, elle porte un haut noir avec de minuscules bretelles qui soutiennent à peine l’une des parties les plus précieuses de son corps, sur le devant elle a des bretelles qui se croisent et qui à leur tour laissent voir ces beautés un peu.

Ci-dessous, vous portez un short que si l’image pouvait être tournée, nous la verrions perdue parmi ses charmes.

Apparemment, le mannequin et la femme d’affaires faisaient de la publicité pour une protéine, c’est quelque chose de plus que courant lorsqu’une célébrité ou un influenceur a des millions d’adeptes comme elle, certaines entreprises les contactent pour collaborer avec elles et promouvoir leurs produits ou services.

Ce n’est certainement pas la première fois que l’on voit la belle Anastasia faire la promotion d’un produit ou d’un service et ce ne sera sûrement pas la dernière, d’autant plus que ses followers ne cessent de se multiplier.

Cette publication a été partagée dans un compte utilisateur, les fans de la modèle russe qui est devenu l’un des plus populaires en termes de contenu, qui est souvent assez révélateur, ils sont donc constamment à la recherche de nouveaux contenus ou d’anciennes publications dans lesquelles il a l’air spectaculaire.

Kvitko a sûrement des milliers de photos qui circulent sur Internet, qui sont sûrement concentrées dans certains comptes Instagram comme celui-ci.