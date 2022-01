Anastasia Kvitko en bikini exhibe ses charmes bronzés

Anastasia Kvitko exhibe ses énormes charmes bronzés | Instagram

En parlant d’Anastasia Kvitko la célèbre maquette Originaire de Kaliningrad, étant également une célébrité russe, elle est immédiatement associée à une silhouette ronde.

Cette beauté possède une silhouette sans pareille, ce qui fait soupirer ses fans en ce moment, comme cela s’est produit sur une photo où elle charmes énormes ils étaient complètement bronzés.

Ses followers ont veillé à ce que sa popularité ne diminue pas, c’est pourquoi Anastasia Kvitko apparaît sur plusieurs comptes Instagram, où ils partagent du contenu à son sujet comme principale attraction des comptes.

Il en va de même avec d’autres célébrités du show business, cependant on va s’attarder sur La Russe Kim Kardashian, surnom avec lequel ce célèbre mannequin rond est aussi connu.

Comme vous le savez bien, Kvitko est né et a grandi une partie de sa vie à Kaliningrad, qui se situe entre la Pologne et la Lituanie, dans cette région le froid est assez marqué, donc la grande majorité des habitants de l’endroit sont des blancs.

Anastasia Kvitko arbore toujours un beau ton de pied légèrement bronzé | Instagram anastasiya_kvitko

C’est précisément pour cette raison que lorsqu’un étranger arrive en Amérique latine, la première chose qu’il cherche est de bronzer sa peau pâle, vous comprendrez maintenant pourquoi ce modèle Instagram coquette aime montrer sa silhouette en maillot de bain et bronzer pour avoir un bronzage mignon.

Sur sa photo, elle porte ce maillot de bain deux pièces, ce n’est pas l’un des plus petits qu’elle ait utilisé, mais c’est l’un des plus coquets, la partie supérieure est rose phosphorescent avec des détails de bretelles noires et la partie inférieure est entièrement noire .

Apparemment Anastasia Kvitko Elle était prête à prendre un bain dans la piscine qui se trouvait derrière elle dans l’image, mais pas avant de prendre des photos pour les partager plus tard avec ses abonnés, comme elle le fait habituellement dans son fil d’actualités ou ses histoires Instagram.

C’est précisément à partir de leur compte Instagram officiel qu’ils prennent les photos du modèle pour les publier plus tard dans d’autres lieux et comptes, pour le moment on ne sait pas si le contenu de Kvitko provenant de leur page réservée aux fans a déjà été partagé.

Il y a eu peu d’occasions où cette beauté a été critiquée par certains internautes qui affirment que sa silhouette est le résultat d’ajustements esthétiques, ce qu’elle a affirmé à plusieurs reprises et dans des interviews est une erreur, que tout en elle est complètement Naturel.