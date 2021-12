Anastasia Kvitko en body en dentelle est une Barbie de rêve

Anastasia Kvitko est une Barbie rêveuse avec un body en dentelle | Instagram

Avec un post qui a partagé le modèle russe Anastasia Kvitko plusieurs de ses fans étaient ravis juste de la voir dans un body en dentelle ressemblant à une belle Barbie de rêve.

C’était certainement grâce à la silhouette exquise et aux courbes énormes de la coquette influenceuse russe, que nous avons admirée à plus d’une occasion grâce à son contenu sur les réseaux sociaux.

À plus d’une occasion Anastasia Kvitko Il a laissé ses fans s’enthousiasmer avec chacune de ses publications, en particulier celles qu’il fait sur Instagram.

C’est grâce à la séduisante mannequin et influenceuse russe, qui lui permet d’avoir d’énormes charmes et d’énormes courbes pour montrer un peu ses vêtements, qui à plusieurs reprises sont un peu minuscules.

Vêtue de l’un des vêtements les plus coquets en dentelle, cette beauté que vous pouvez trouver sur Instagram ou sur l’un de ses réseaux sociaux avec le nom d’Anastasiya Kvitko, portait un petit vêtement en dentelle blanche.

Anastasia Kvitko est déjà une célébrité en Russie | Instagram

est body en dentelle Elle avait quelques applications symétriques qui la rendaient encore plus exquise qu’elle ne l’est déjà, cette pièce coquette et surtout minuscule était accompagnée d’une paire de bas transparents qui montaient jusqu’à ses cuisses et qui avaient également de la dentelle.

Le look d’Anastasia était complété par une belle perruque blanche extrêmement séduisante, bien qu’il puisse aussi s’agir de ses cheveux naturels, uniquement peints d’une blonde presque argentée, un look très similaire à celui d’une Barbie séduisante.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Curieusement, sa tenue ne faisait pas seulement partie d’une seule photo, nous avons également trouvé une deuxième photo, qui pourrait sans aucun doute être la préférée de ses millions de fans.

Ceci parce que Anastasia Kvitko Elle posait sur le dos, laissant transparaître ses énormes charmes postérieurs de son corps précisément perdu entre eux.

Une fois que le mannequin russe s’est retourné sur la deuxième photo, on peut également remarquer qu’elle ne portait pas seulement un body, mais qu’elle faisait plutôt partie d’un costume de dragueur qu’elle portait, dans son cas c’était sûrement pour Hollywood.

Pour la troisième image, nous la voyons avec la tenue complète, une combinaison en dentelle sur le corps, des bottes beiges et une longue robe qui couvre juste un peu de ses charmes.

Kvitko portait une paire d’ailes et aussi une aréole blanche avec un nounours sur un bandeau, cette beauté a partagé qu’elle l’a posté sur son Instagram officiel le 31 octobre 2019.