Anastasia Kvitko en micro bikini noir met en valeur ses charmes

Anastasia Kvitko porte un micro maillot de bain noir qui met tout en valeur | Instagram

La célèbre mannequin et influenceuse russe Anastasia Kvitko fait partie de ces femmes qui, par l’angle sous lequel vous la voyez, vous saurez que vous apprécierez la vue, comme cela s’est produit avec cette photo où elle porte un petit maillot de bain noir.

Peut-être que pour certains, entendre son nom ou le mentionner est un peu compliqué de pouvoir l’identifier, cependant, tout change sûrement lorsqu’elle est appelée « La Russe Kim Kardashian », ce qui est comme Anastasia Kvitko est connu.

En de constantes occasions, cette beauté russe nous montre ses charmes en portant des tenues différentes ainsi que des looks variés, bien que l’on puisse dire que ses couleurs préférées sont les tons café et noir avec lesquels nous l’avons vue plus continuellement.

Le maillot de bain de plage qu’elle portait était justement noir, d’une seule pièce et, comme déjà mentionné, c’était le plus petit, à tel point qu’il a fini par se perdre parmi ses énormes charmes, aussi bien en haut qu’en bas !

L’image a été partagée le 5 juillet sur un compte Instagram de fan de la belle Kvitko, qui pose au soleil, exhibant son bronzage parfait et ses courbes de rêve.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Pour que les fans puissent profiter de cette image étonnante, le mannequin a choisi de se prendre les cheveux en queue de cheval haute, on la voit rarement avec ses cheveux attachés, elle les porte généralement vers le bas.

De cette façon, son dos est exposé, portant la ligne révélatrice de son vêtement pour la plage, tout son dos était visible de tous, seules quelques fines bretelles passent par ses épaules et une ligne de tissu passe également par sa taille pour se rendre à vos charmes ultérieurs.

Sur le devant, qui ne se distingue pas parfaitement, on voit que Anastasia Kvitko Il n’a que quelques bandes passant par ses énormes charmes supérieurs.

Kvitko porte un deuxième vêtement qu’on ne peut pas distinguer clairement, cela semble être une veste ou peut-être est-ce une robe argentée qu’elle enlevait et la portait déjà près de ses bras dans le dos.

Au bas de l’image, vous pouvez voir des tables et des chaises de jardin, elle posait probablement près de la piscine, prête à profiter d’un peu d’eau pendant qu’ils préparaient un délicieux cocktail, mais pas avant d’avoir eu une micro séance photo coquette.