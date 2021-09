Bien qu’Anastasia Kvitko ait tendance à partager des contenus variés sur son compte Instagram, ce sont précisément ses vidéos qui ont attiré le plus d’attention, comme cela s’est produit récemment où elle énormes charmes ils semblaient être à nouveau les protagonistes !

Ceux qui connaissent le nom de Anastasia Kvitko Vous saurez comment l’identifier grâce à ses courbes voluptueuses et au fait qu’elle est une célébrité sur Instagram, qui a fait soupirer des millions de personnes, car elle a tendance à montrer chaque centimètre de son corps.

Les vidéo qu’il a partagé il y a un jour sur Instagram où, comme d’habitude, il fait la promotion d’une boisson énergisante bien connue et célèbre.

La belle et séduisante mannequin russe descend une terrasse assez frappante, vêtue d’une micro-jupe à volants, avec un haut blanc extrêmement court qui permet à ses fans de voir ses énormes charmes.

Anastasia Kvitko en micro jupe, laisse ses charmes « libres » | Instagram anastasiya_kvitko

C’est parce que le vêtement qu’elle porte semble être juste au milieu de cette partie de son corps exquis, laissant ainsi les bords qui dépassent du col dudit vêtement visibles à tous ceux qui ont vu la vidéo.

Au début de la vidéo Anastasie Kvitko Il marche d’un peu loin et en s’approchant de chaque partie de son corps, cela couperait le souffle à ses millions d’adeptes, qui sont à ce jour 12,2 millions.

Ses jambes galbées paraissent encore plus longues grâce aux chaussures qu’elle porte en nude, une paire d’espadrilles bracelet qui stylisent également sa silhouette.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

“Disfrutando de mi misma” comentó Kvitko en su descripción, esta publiación ha llegado a más de un millón y medio de reproducciones cifra que hemos visto un poco más constante entre sus publicaciones, dado que con el aumento de seguidores los like´s también van en augmentation.

Quant aux commentaires, comme d’habitude, il a aussi un peu moins que les reproductions de sa vidéo, ce sont 689 au total ayant plusieurs emojis amoureux et de longs textes où ses fans déclarent leur amour.

Vers la fin de la vidéo, le modèle e influenceur russe Née à Kaliningrad, en Russie, elle montre le bel endroit où elle se trouvait, en arrière-plan on voit la mer, étant près de la plage, peut-être qu’elle déciderait un peu plus tard de se baigner pour une nouvelle séance coquette en maillot de bain !

Marlène Perez

J’ai commencé dans le portail Show News en août 2019 avec des fonctions telles que la rédaction de notes, le choix de contenu pour les réseaux sociaux Show News tels que Facebook et Twitter ; J’ai un diplôme en droit et aussi en design graphique, je suis constamment mis à jour dans le but de fournir un meilleur contenu qui plaira aux utilisateurs en suivant des cours ou en recherchant des nouvelles de spectacles pertinents, je me spécialise dans les notes sur les influenceurs, la musique, le cinéma, les célébrités et tout ce qui touche au divertissement ainsi qu’aux tendances ; Certaines des formations que j’ai suivies sont les suivantes : cours de référencement pour tous suivis en juin 2020, cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, cours sur les outils de vérification en juillet 2020, cours Google Trends en avril 2020 et cours Google Earth en mars 2020.

voir plus