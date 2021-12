Anastasia Kvitko enlève sa lingerie pour montrer sa silhouette

Anastasia Kvitko porte une robe et laisse de côté les intérieurs | Instagram

Née à Kaliningrad, en Russie, la mannequin et influenceuse séduisante de 26 ans Anastasia Kvitko, a décidé de ne pas utiliser d’intérieurs lors de la mise en place d’un robe ajustée, avec laquelle se distingue sa silhouette exquise.

À travers une photographie très révélatrice que ses propres fans ont partagée sur un compte Instagram, cette beauté a surpris ses millions de followers.

Très probablement, Anastasia Kvitko a publié cette photo sur son compte Instagram, depuis longtemps, car ses cheveux l’ont dans un très long ton brun foncé, aujourd’hui elle le prend un peu plus court et avec un ton blond.

Cela peut vous intéresser : Kim Kardashian ne porte que ses bas SKIMS sur une photo coquette

Il y a eu peu d’occasions où le modèle avec 12,2 millions d’abonnés sur Instagram seul, a publié du contenu où elle laisse ses énormes charmes exposés un peu.

Cette robe particulière est beige peut-être un peu plus claire encore, avec de larges bretelles et un col rond, la longueur est à mi-mollet et à l’avant juste dans ses charmes et sa taille on peut voir qu’elle a une sorte de bord-côte qui lui donne une texture .intéressant pour le tissu.

Anastasia Kvitko porte une robe et laisse de côté les intérieurs | Instagram anastasiyakvitko

Si vous faites un peu attention à l’image, vous remarquerez qu’elle ne porte rien sous sa robe, on pourrait dire qu’elle a laissé de côté les vêtements qui ne couvrent généralement pas ses charmes en raison de leur volume, il semble donc pas d’intérieurs.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Une autre chose que l’on peut voir sur l’image est qu’une de ses jambes est légèrement pliée et un peu écartée de l’autre, probablement pour ne pas montrer qu’il ne porte rien en bas.

Pour compléter son look, elle portait un long cardigan couleur os et une paire de sandales plates, comme accessoires, elle n’a vu qu’une paire de lunettes noires qu’elle portait dans une de ses mains.

Sur la photo, il est vu près d’un parc, probablement Anastasia Kvitko Il est sorti se promener et en a profité pour prendre quelques photos.

À une occasion, à travers ses histoires, elle a commenté que les personnes chargées de prendre ses photos étaient des amis d’elle, et pas exactement un photographe professionnel.

Bien qu’il soit plus qu’évident que l’image n’est pas actuelle, elle a été publiée il y a 11 heures sur le compte Instagram où elle a été partagée, en tenant compte de 8 000 cœurs rouges.