Anastasia Kvitko est-ce que vos charmes ont grandi ? ils ont l’air plus gros

Anastasia Kvitko porte de plus gros charmes, l’ont-ils fait grandir ? | Instagram

La séduisante mannequin née en Russie Anastasia Kvitko a récemment partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel, où elle apparaît en train de la montrer charmes énormes, qui paraissent encore plus gros.

C’est peut-être l’effet des vêtements qu’elle porte, cependant à plus d’une occasion nous l’avons vue porter des robes et elles n’avaient pas causé cet effet.

Malgré que Anastasia Kvitko Elle est connue pour avoir des courbes énormes comme le modèle sinueux qu’elle est, sans aucun doute plus que certains de ses fans auront été surpris de la voir, car ses hanches semblaient encore plus prononcées.

Cela peut vous intéresser : Kim Kardashian fait une sculpture de ses énormes charmes

Ce que certains pourraient considérer est une augmentation de poids, lorsque cela se produit, certaines parties de notre corps ont tendance à grandir un peu plus et à être remarquées au-dessus d’autres, cependant le modèle russe elle continue de montrer sa taille minuscule et son ventre plat.

Anastasia Kvitko porte de plus gros charmes, l’ont-ils fait grandir ? | Instagram anastasiya_kvitko

Il y a un jour, elle a partagé cette publication où au début de la vidéo, nous la voyons marcher dos à la caméra, nous remarquons donc immédiatement ses hanches larges; probablement une autre raison pour laquelle elle a l’air plus magnifique est qu’elle porte une ceinture.

Lorsqu’une femme porte un tel vêtement, la taille devient plus petite et les charmes supérieur et inférieur sont encore plus marqués, ce qui pourrait se produire avec Kvitko.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Anastasia Kvitko Elle porte une robe moulante à la taille et un peu ample sur les jambes, elle est longue, orange et avec un petit imprimé de fleurs blanches, elle aime sûrement beaucoup ce type d’imprimé puisque ce n’est pas la première fois qu’elle le porte .on voit avec un comme ça.

La mannequin et influenceuse russe montre une vue magnifique, elle est dans un hôtel spectaculaire posant depuis son balcon, profitant de l’occasion pour montrer chaque partie de sa belle silhouette à la fois devant et en dessous.

Curieusement, cette fois, elle porte des chaussures plates, ce qui est rare pour elle car, comme toute autre célébrité sur les réseaux sociaux, elle a toujours tendance à porter des baskets, même si elles sont généralement un peu basses.

Cette vidéo a plu à ses followers, puisqu’il compte déjà 2 146 203 reproductions en un jour seulement après sa publication, en termes de commentaires on n’en trouve que 1 384 pour le moment, où beaucoup lui disent qu’il est plus que beau.