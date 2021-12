Anastasia Kvitko et le bikini jaune le plus mignon du placard

Anastasia Kvitko porte le maillot de bain jaune le plus mignon | Instagram

Quelle façon pour le mannequin russe Anastasia Kvitko de conquérir ses fans, à travers des photos où elle exhibe ses énormes charmes, tout comme elle l’a fait avec un maillot de bain jaune qui deviendra certainement votre favori une fois que vous le verrez.

Il vous est sans doute un peu difficile de concevoir l’idée que cette célèbre star russe apparaisse recouvrant entièrement son corps voluptueux, ce qu’elle a effectivement en certaines occasions, mais ces publications ont été impopulaires.

Soyez assuré que les photos que vous verrez de Anastasia Kvitko Cette fois, c’est celle où sa silhouette sinueuse brille le plus.

Cela peut vous intéresser : Kim Kardashian, ils prennent la vie de son ancien chef d’entreprise

C’est en grande partie que vous devriez remercier le mannequin et influenceur russe coquette, pour avoir choisi ces pièces dans sa garde-robe, ce sont deux minuscules pièces de son maillot de bain qui supportent à peine le poids de ses beautés.

Anastasia Kvitko a toujours l’air parfaite, surtout en maillot de bain | Instagram anastasiya_kvitko

Ils sont tellement gros qu’ils finissent par déborder un peu du design que la marque Fashion Nova a fourni à la belle Kvitko, aussi connue sur les réseaux sociaux comme Anastasie kvitko, c’est ainsi que vous pouvez le retrouver dans tous vos comptes.

Au total, il y en avait deux et le meilleur de tous était l’angle et la perspective dans lesquels il apparaît, car son charmes énormes ils ont l’air encore plus gros.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Les images ont été partagées sur son compte Instagram officiel le 17 avril 2019, avec plus de 278 000 cœurs rouges, et sans aucun doute, maintenant qu’ils voient à nouveau le contenu, ce chiffre augmentera un peu plus.

Anastasia était allongée sur une couchette en bois probablement devant une piscine, celle qui a pris les photos est sûrement une de ses nombreuses amies comme elle l’a elle-même mentionné dans certaines publications de ses histoires.

A cette occasion le photographe avait une vision périphérique parfaite du lieu et des angles qu’il voulait mettre en valeur, il a donc réussi à le faire parfaitement, pour certains la deuxième photo était la meilleure des deux.

Pour cette beauté il est plus que normal de partager deux à trois photos et parfois jusqu’à quatre, où elle a toujours tendance à demander à ses fans laquelle de celles qu’elle a publiées est sa préférée.

Sans aucun doute, ce type de question est venu stresser un peu ses fans, puisqu’il leur est un peu difficile de ne pouvoir choisir qu’une seule image.